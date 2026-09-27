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Más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales 2026

Más de 2,3 millones de ciudadanos que recién alcanzaron la mayoría de edad o la cumplirán el mismo día de los comicios podrán acudir a las urnas. Lima concentra la mayor cantidad de estos nuevos electores.

Jóvenes votarán por primera vez este 4 de octubre. Foto: difusión
Jóvenes votarán por primera vez este 4 de octubre. Foto: difusión
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Más de 2 millones 300.000 jóvenes votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales 2026, previstas para el próximo 4 de octubre. La cifra corresponde a ciudadanos que recién cumplieron 18 años o que alcanzarán esa edad el mismo día de la jornada electoral, según informó la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.

La funcionaria explicó que este grupo representa una parte importante de los más de 26 millones 314.000 ciudadanos que figuran en el padrón electoral y están habilitados para participar en los comicios. Del total de nuevos votantes, el 49% son mujeres y el 51% son varones.

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Los nuevos electores se encuentran principalmente en Lima, así como en La Libertad, Cajamarca y Piura. En el sur del país, Arequipa también concentra una cantidad importante de jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas.

"Son jóvenes que recién cumplen los 18 años y también los jóvenes que van a cumplirlos el mismo día de las elecciones", explicó Velarde en una entrevista con la Agencia Andina. Con ello, quienes alcancen la mayoría de edad el 4 de octubre también podrán ejercer su derecho al voto en esta jornada.

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Reniec reportó 600.000 DNI que aún no fueron recogidos

Reniec también informó que alrededor de 600.000 documentos nacionales de identidad permanecen pendientes de recojo. La entidad pidió a las personas que ya realizaron el trámite que acudan a las agencias para retirar sus documentos antes de las elecciones.

La jefa de Reniec señaló que se ampliará hasta doce horas la atención en las agencias que concentren la mayor cantidad de DNI pendientes de entrega. La medida busca facilitar el recojo de los documentos durante los días previos a la votación.

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La entidad también atenderá desde las primeras horas del 4 de octubre a los ciudadanos que no hayan podido recoger su DNI con anticipación. De esta manera, quienes tengan un documento pendiente podrán realizar el trámite el mismo día de los comicios.

Para los jóvenes que votarán por primera vez, contar con su DNI será fundamental para acudir a su local de votación y cumplir con su participación electoral. Reniec recomendó no dejar este trámite para el último momento.

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