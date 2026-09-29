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Congreso de Chile exige a Kast explicar el alcance del Escudo de las Américas impulsado por Trump

La oposición cuestiona el carácter del acuerdo y exige claridad sobre su naturaleza y efectos en seguridad y economía, mientras el Gobierno de Kast sostiene que no hay vínculos de obligatoriedad.

El presidente estadounidense estrechó la mano de José Antonio Kast durante el inicio de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en el Trump National Doral
El presidente estadounidense estrechó la mano de José Antonio Kast durante el inicio de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en el Trump National DoralAFP
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La Cámara de Diputados de Chile pidió al presidente José Antonio Kast explicar qué compromisos asumió el país con su incorporación al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump. La solicitud fue aprobada con 66 votos a favor, 72 en contra y una abstención, y establece un plazo de 30 días para entregar los antecedentes requeridos.

El pedido surgió después de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien defendió ante los parlamentarios la participación chilena. El ministro sostuvo que no existe un tratado internacional y afirmó que el instrumento corresponde a una declaración política. “No hubo firma”, señaló durante la sesión, y agregó que el documento “no es vinculante”.

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Diputados piden documentos y un informe jurídico

El requerimiento solicita la versión oficial en español y el texto en inglés de la declaración conjunta del 23 de septiembre sobre defensa de la soberanía hemisférica. También exige las afirmaciones emitidas el 21 de mayo, 23 de junio y 10 de julio, además de precisar qué autoridad chilena autorizó cada documento y en qué fecha.

Los diputados pidieron, asimismo, antecedentes sobre otros instrumentos relacionados con el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles. El Gobierno deberá detallar qué organismos participan, cómo funcionará el intercambio de inteligencia y qué mecanismos de coordinación contempla la adhesión.

Otro punto es un informe jurídico que explique por qué el Ejecutivo considera que estos compromisos no necesitan aprobación del Congreso de Chile, especialmente en materias vinculadas con inversiones y minerales críticos.

El Senado realizará una sesión especial el 7 de octubre para abordar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. La instancia permitirá continuar la discusión sobre el carácter del documento, sus alcances y la participación del país en esta iniciativa promovida por Donald Trump.

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Oposición cuestiona el alcance del acuerdo

Los cuestionamientos se concentran en la diferencia entre la descripción oficial del mecanismo y los compromisos que podrían derivarse de sus distintos componentes. Diputados opositores han planteado que la iniciativa no se limita al combate contra organizaciones criminales y han pedido conocer sus efectos en materia económica, de seguridad y coordinación internacional.

El diputado Luis Cuello sostuvo que el instrumento sería “un tratado internacional encubierto” y cuestionó que se presente como un acuerdo de buenas intenciones. La posición del Gobierno es distinta. Pérez Mackenna insistió en que Chile participa de manera voluntaria y que el documento no tiene carácter vinculante.

La Cámara también solicitó información sobre la sobretasa arancelaria aplicada por Estados Unidos y sus efectos para Chile, además de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la controversia con Argentina relacionada con el Estrecho de Magallanes.

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Contraloría revisará la incorporación de Chile

La discusión llegó también a la Contraloría General de la República. Parlamentarios de oposición solicitaron que el organismo determine si la incorporación de Chile se ajustó a las atribuciones del Ejecutivo y al ordenamiento jurídico nacional.

Los legisladores cuestionaron que la adhesión pueda contener compromisos que excedan una declaración política. El Gobierno, en cambio, sostiene que la decisión corresponde a una instancia de cooperación y que no afecta la soberanía nacional.

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