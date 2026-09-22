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Sociedad

Minedu encarga a viceministro la dirección del Liceo Naval durante reorganización tras caso de agresión sexual

Esta reorganización se extenderá hasta diciembre de 2027, según el Decreto Supremo del Minedu, buscando preservar la calidad educativa del colegio.

La medida se publicó este martes 22 en el diario El Peruano.
La medida se publicó este martes 22 en el diario El Peruano. | Composición LR
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El Ministerio de Educación (Minedu) encargó a Luis Antonio Aleman Nakamine, viceministro de Gestión Institucional del sector, las funciones de director de la Institución Educativa Pública Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, mientras se desarrolla el proceso de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del colegio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 576-2026-MINEDU, publicada este martes 22 de septiembre en el diario oficial El Peruano. Según la norma, Aleman Nakamine asumirá la dirección en adición a sus funciones como viceministro y permanecerá en el cargo hasta que se designe a un titular.

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Minedu busca garantizar continuidad educativa

De acuerdo con la resolución, el encargo temporal tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio educativo y la ejecución de las acciones de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional de la institución.

La disposición también establece que el encargo se mantendrá mientras el Minedu aprueba los lineamientos y procedimientos necesarios para implementar el mecanismo de designación del director responsable del colegio.

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Reorganización se extenderá hasta diciembre de 2027

La designación se enmarca en el Decreto Supremo N.° 016-2026-MINEDU, que declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise, bajo la conducción del Ministerio de Educación, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La reorganización busca preservar la calidad educativa alcanzada por la institución, mientras el sector adopta las medidas correspondientes para designar a un director de carácter temporal, cuya gestión se extenderá hasta la fecha establecida en el decreto supremo.

La resolución lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y dispone su publicación en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE) y en el portal institucional del Minedu.

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