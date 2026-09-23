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Papa León XIV en Lima: misa en base Las Palmas espera reunir a más de 1,2 millones de personas

La celebración será el lunes 16 de noviembre y contará nuevamente con la imagen del Señor de los Milagros. La convocatoria podría ser similar a la que reunió el papa Francisco en 2018 en la misma base aérea.

Preparativos y logística para recibir a fieles en la visita papal en Perú
Preparativos y logística para recibir a fieles en la visita papal en PerúFoto: composición LR
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La misa que ofrecerá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, espera congregar al menos a 1,2 millones de personas el lunes 16 de noviembre, último día de su visita al Perú. Monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita papal, señaló que la convocatoria podría ser similar a la que reunió el papa Francisco en el mismo lugar en enero de 2018.

El acto litúrgico está programado para las 10.30 a. m. y volverá a contar con la presencia de la imagen del Señor de los Milagros. Sin embargo, todavía no se han definido el recorrido, el horario ni las condiciones en que el Cristo Moreno será trasladado hasta Surco.

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¿Cómo se prepara Las Palmas para recibir a los fieles?

La Base Aérea Las Palmas, perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuenta con un terreno plano que facilita el desplazamiento y la visibilidad de los asistentes. El recinto también dispone de rutas de evacuación, vías de acceso y áreas de ingreso adaptadas para adultos mayores y personas con discapacidad.

La organización coordina la seguridad y logística con municipios, la Policía Nacional, bomberos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y las instituciones encargadas de la gestión de riesgos. Según el padre Juan Bytton, secretario general de la visita, también se evalúan los aforos, los puntos de atención, la disponibilidad de agua y las rutas de desplazamiento.

Unos 30.000 voluntarios se han inscrito para apoyar las actividades de la visita, entre ellos alrededor de 22.000 jóvenes registrados mediante la plataforma de la Conferencia Episcopal Peruana. La organización prevé además una nueva visita de la comitiva del Vaticano para verificar las condiciones de los lugares que recorrerá el pontífice.

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En la misa de Francisco de 2018, los asistentes siguieron las lecturas bíblicas mediante pantallas gigantes y sistemas de sonido distribuidos en el complejo militar. Personal de salud, bomberos, policías, brigadistas y voluntarios también fueron desplegados en distintos puntos del recinto.

¿Qué otras actividades cumplirá León XIV durante su visita?

La agenda oficial establece que el pontífice llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa antes de retornar a la capital el lunes 16. En Chiclayo permanecerá hasta el sábado 14, mientras que el domingo 15 viajará a Cusco y posteriormente a Pucallpa.

Según Bytton, el recorrido busca acercar a León XIV a distintos sectores de la población. En Chiclayo tendrá encuentros vinculados con la ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral; en Cusco se acercará a la población del sur andino y en Pucallpa tendrá contacto con comunidades nativas y originarias.

En Lima también está previsto un encuentro con jóvenes en el Estadio Monumental, en Ate, donde se calcula la participación de unos 60.000 asistentes. Antes de la misa en Las Palmas, el lunes 16, el pontífice visitará el asilo de los adultos mayores desamparados.

La visita podría movilizar a unas 800.000 personas y generar un movimiento económico cercano a S/300 millones, de acuerdo con estimaciones de PromPerú citadas por Bytton. También se prevé la llegada de visitantes de Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, entre otros países.

El lema oficial de la visita es “Abramos el corazón”. El recorrido tendrá además un significado especial por el vínculo de León XIV con el Perú, donde vivió durante más de 40 años antes de asumir el papado.

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