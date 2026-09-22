Senadora Karla Schaefer recibió 20 mil soles de empresario minero que busca una concesión en Arequipa

A pesar de que la senadora por Fuerza Popular, Karla Schaefer Cuculiza, rechazó públicamente haber recibido financiamiento del sector minero, los reportes oficiales de financiamiento electoral señalan lo contrario.

Reporte financiero de la ONPE donde consta el aporte bancario de S/ 20,000 realizado por Francisco Pedraza Ferreyros.

En enero de 2026, la parlamentaria recibió un aporte de S/20.000 por parte de Francisco Manuel Pedraza Ferreyros, empresario y apoderado legal de la firma minera The Mine Key S.A.C., según reveló el portal OjoPúblico.

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La transacción se concretó en plena campaña, mientras la empresa del financista mantenía —y aún conserva— petitorios pendientes ante el Estado para obtener derechos de explotación minera en Arequipa.

Pagos por derechos de vigencia. Fuente: INGEMMET

Según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a Pedraza se le otorga representación de la empresa ante "toda clase de autoridades y personas naturales y jurídicas, entidades públicas y privadas".

Además, entre sus atribuciones específicas figura la capacidad de interponer recursos administrativos y judiciales, celebrar transacciones, solicitar medidas cautelares y efectuar el cobro de pagos o indemnizaciones, lo que confirma su rol directo en las decisiones y trámites de la minera ante las entidades del Estado.

Documento donde constan las atribuciones otorgadas a Francisco Pedraza Ferreyros por parte de The Mine Key S.A.C.

Un trámite iniciado en 2024 que sigue vigente

Entre las peticiones gestionadas por la empresa representada por Pedraza Ferreyros destacan los derechos mineros denominados Towers Hill I y Towers Hill II.

De acuerdo con el registro oficial del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el petitorio para Towers Hill I fue ingresado en agosto de 2024. Aunque la solicitud inicial abarcaba 1.000 hectáreas, en noviembre de ese mismo año la firma gestionó una reducción de área, fijándola en 800 hectáreas destinadas a la minería metálica.

El terreno requerido se ubica entre los distritos de Río Grande y Yanquihua, en la provincia de Caravelí, en Arequipa, y hasta la fecha figura en estado "Vigente" en el sistema.

Según el expediente oficial, la solicitud se registró en copropiedad con la empresa Zertuming Group S.A.C., figurando The Mine Key S.A.C. con el 50% de participación.

Para mantener los trámites activos y asegurar la prioridad sobre los terrenos ante el Estado, las empresas han realizado los pagos anuales correspondientes por derecho de vigencia.

En ese sentido, el aporte económico registrado en la contienda electoral a favor de la parlamentaria fujimorista expone la relación entre una representante del Poder Legislativo y un empresario minero que busca la aprobación estatal para explotar recursos minerales.