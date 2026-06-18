Puerto de Chancay cumple un año: así impulsa el comercio entre Perú y China

El Puerto de Chancay cumple un año de operaciones y se posiciona como un centro logístico clave en América Latina. Fuente: difusión. | El Puerto de Chancay cumple un año de operaciones y se posiciona como un centro logístico clave en América Latina. Fuent | Difusión

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A un año de iniciar sus operaciones comerciales, el Puerto de Chancay se consolida como uno de los principales centros logísticos de América Latina. El terminal ya supera los 500 mil TEU movilizados y ha permitido fortalecer el comercio entre Perú, China y los mercados de Asia-Pacífico.

El embajador de China en Perú, Song Yang, destacó los resultados de las operaciones en este primer aniversario y señaló que la infraestructura ya es un punto clave para fortalecer la integración comercial entre el país y la región Asia-Pacífico.

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Puerto de Chancay: cifras que explican su crecimiento en el primer año

“En poco más de un año, el Puerto abre tres rutas marítimas principales y cuatro rutas alimentadoras que llegan a principales puertos de China, así como a puertos de Colombia, Ecuador, Chile y Panamá, y se consolida como un importante hub logístico que conecta Asia-Pacífico y América Latina”, señaló el embajador durante su discurso desde el moderno terminal, operado por COSCO Shipping Ports Chancay Perú.

En este marco, precisó que, desde su inauguración, el valor total de las importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto alcanza los 3,6 mil millones de dólares. Asimismo, añadió que el movimiento de contenedores ya supera los 500 mil TEU y que la carga a granel alcanzó los 2,4 millones de toneladas.

El embajador de China en Perú resalta que el puerto genera ingresos tributarios significativos y potencia las exportaciones agrícolas peruanas.

Tecnología 5G y automatización: las claves del Puerto de Chancay

El embajador Song Yang afirmó además que el Puerto de Chancay es actualmente el puerto más moderno de América Latina debido a la incorporación de tecnologías avanzadas para la gestión logística y operativa.

“Como primer gran puerto inteligente de Sudamérica, Puerto de Chancay integra conceptos de inteligencia y seguridad desde inicios de su planificación. Con tecnología 5G, grúas pórtico y grúas de patio automatizadas, camiones portacontenedores automatizados, gemelos digitales y sistemas inteligentes de gestión energética, es posible la supervisión durante 24 horas al día, programación inteligente de operaciones y funcionamiento sin personal humano, eso mejora significativamente eficiencia operativa, estándares de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias”, indicó la autoridad diplomática a los medios.

Si bien Chancay es manejado por una compañía china, “es un puerto peruano” y siempre recibe la supervisión de las autoridades competentes del Estado peruano.

“La ayuda de dispositivos inteligentes y mecanismos de prevención y control conjuntos garantiza seguridad comercial de manera eficaz e impide narcotráfico y crimen organizado. Según lo que conozco, el Puerto de Chancay no abre ninguna ruta marítima que llega a Estados Unidos y Europa”, destacó el embajador.

¿Cómo el Puerto de Chancay fortalece el comercio entre Perú y China?

En el marco de la conmemoración, el embajador de China en el Perú destacó que nuestro país fue uno de los primeros de América Latina en suscribir un tratado de libre comercio con el Gigante de Asia y uno de los primeros en incorporarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

“China mantiene por doce años consecutivos su posición como mayor socio comercial y principal mercado de exportación del Perú, mientras que el Perú se consolida como el tercer país origen de importación de América Latina para China. Durante mis casi cuatro años de misión en el Perú, he sido testigo de cómo el comercio bilateral pasó de 34,9 mil millones de dólares en 2022 a 50,9 mil millones de dólares en 2025, y esperamos que este año supere 60 mil millones de dólares, eso refleja plenamente el vigor y dinamismo de la cooperación entre ambos países”, afirmó.

La autoridad destacó que, desde comienzos del siglo XXI, las empresas chinas vienen desarrollando numerosos proyectos de infraestructura en América Latina, y el Puerto de Chancay es un ejemplo emblemático de ello. Así, señaló que China está dispuesta a trabajar junto con el Perú y otros países latinoamericanos para implementar cinco obras de la construcción de la comunidad de futuro compartido China-América Latina y el Caribe, profundizar la cooperación para el desarrollo y mejorar el bienestar de nuestros pueblos.

En este marco, mostró sus expectativas sobre que la denominada Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas entre en vigor lo antes posible, para promover el desarrollo coordinado del Puerto de Chancay, el Puerto del Callao y el Parque Industrial de Ancón, a fin de liberar todo el potencial de desarrollo regional y generar más beneficios, bienestar y oportunidades para el Perú.

Con tecnología avanzada, el terminal destaca por su automatización y eficiencia. Fuente: difusión.

“Estamos convencidos de que Puerto de Chancay seguirá desempeñando su papel como una puerta estratégica que conecta Asia-Pacífico y América Latina, y aporta una contribución aún mayor al desarrollo común de nuestros dos países y a la cooperación entre China y América Latina”, afirmó.

Exportaciones peruanas impulsadas por el Puerto de Chancay

Según lo informado, el Puerto de Chancay aporta más de 1,6 mil millones de soles en ingresos tributarios al Perú. Gracias a la reducción del tiempo de transporte marítimo y a la mejora de la cadena de frío, las exportaciones agrícolas peruanas de alto valor agregado cobraron nuevo impulso. Arándanos, uvas, paltas y otros productos frescos de alta calidad representan el 50% de las mercancías exportadas a través del puerto, lo que impulsa significativamente la modernización del comercio exterior.