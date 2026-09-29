Carlos Bruce sobre Roberto Burneo: “Podría pasar a la historia como el peor presidente del JNE”

Carlos Bruce sobre Roberto Burneo: “Podría pasar a la historia como el peor presidente del JNE”

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, consideró que Roberto Burneo podría ser considerado como el “peor presidente del Jurado Nacional de Elecciones” porque, a menos de una semana de las elecciones regionales y municipales, el organismo electoral no ha definido si entregará las credenciales a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

Bruce considera que el JNE “está haciendo el juego de una manera vergonzosa e inconstitucional”, según indicó en entrevista a Exitosa.

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Incluso, mencionó que antes del debate, diversas organizaciones políticas solicitaron al JNE que esclareciera la situación del ex candidato presidencial para así la ciudadanía pueda definir una postura.

"Lo mínimo que tiene que hacer el Jurado es decirle a la ciudadanía: escojan; si ustedes marcan este símbolo, este candidato será alcalde; si ustedes marcan este otro, esta otra persona será alcalde", anotó.

Todo ello, considera, es como si el JNE le dijera a la ciudadanía “ustedes voten no más que yo, luego voy a definir quién es el alcalde”.

Por eso, Bruce propone que la institución se pronuncie a más tardar este 30 de septiembre ante la cercanía de las elecciones.

Carlos Bruce: “El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado”

Sobre todo, mencionó que la decisión resulta urgente al tener en cuenta la gestión de López Aliaga en la comuna.

“La situación de deuda del Municipio, arbitrajes que ya están empezando a perder, los costos judiciales que vamos a tener que asumir sin contar la reparación a las empresas, lo que puede llegar a ser miles de millones de dólares. El Municipio de Lima se puede convertir en el Petroperú 2 del Estado”, anotó.

Resaltó que ese forado (económico) tiene nombre propio: “¿Quién concertó esa deuda?, ¿quién ilegalmente le quitó el contrato a estas empresas? Que yo no creo que sean unos santos, pero hay que respetar la ley. Eso tiene nombre propio y fue Rafael López Aliaga. Él va a tener que ser responsable y asumir por la situación del Municipio y todavía pretende reelegirse”.

Por eso, enfatizó en que “Lopez Aliaga ha sido un pésimo administrador de la ciudad, pero se vende como un gran administrador”.

“¿Expediente técnico? No, eso es para que los caviares ganen plata. Eso es una barbaridad. El expediente técnico es un documento básico por dos razones para técnicamente hacer bien la obra y para saber cómo se gastaba la plata”, explicó.

Este último punto, indicó, quizá incomodaba al ex candidato presidencial. “Lo han hecho todo sin concurso, sin licitación. Toda la vía Expresa Sur es a dedo. La hicieron por emergencia cuando no califica. Una obra se puede hacer por emergencia cuando hay un fenómeno climático que puede causar daño o hay pérdidas de vidas humanas”, resaltó.

Candidatos critican silencio del JNE

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el JNE aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral a menos de una semana de los comicios, consideró que está jugando en los hechos a favor de López Aliaga y se preguntó si la institución presidida por Burneo le tiene miedo al excandidato presidencial.

“Cómo es posible que hoy lunes (ayer) no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones. Eso al único que favorece es a López Aliaga (...) El Jurado se demora en sacar la resolución. Es una falta de respeto a los limeños y limeñas. ¿Qué pasa, tienen miedo a López Aliaga? No entiendo otra razón. Este señor (López Aliaga) se ha acostumbrado a usar frases incitadoras a la violencia y creo que el señor del Jurado se ha asustado y por eso que no saca la resolución”, dijo.

Por su parte, el candidato de Avanza País, Francis Allison consideró que el Jurado Nacional de Elecciones si acreditará a Rafael López Aliaga si su partido gana las elecciones este domingo, por los antecedentes que ha tenido la institución dirigida por Burneo.

“Estoy absolutamente convencido (que el JNE le entregará a López Aliaga las credenciales de alcalde) porque lo han dejado renunciar a un cargo irrenunciable por la Constitución, el cargo de senador es irrenunciable”, subrayó.

El candidato de Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, sostuvo que el JNE está cometiendo un error al no pronunciarse sobre la situación de Rafael López Aliaga y que la institución carga con el precedente de que legalizó su postulación al permitirlo participar del debate municipal.

“Era importante que las reglas del juego se puedan transparentar a tiempo. Para mí, el Jurado ha cometido un error de no transparentar los aspectos importantes como es la reelección encubierta. También pasó el debate y lo dejaron participar. Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones transparente y responda cuando antes sobre la situación”, expuso.

JNE no define situación de López Aliaga

Roberto Burneo, informó que será el Pleno del órgano electoral el que tomará la decisión de si se entregará las credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga si es que la lista de Renovación Popular resulta elegida en las elecciones de este domingo 4 de octubre.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.