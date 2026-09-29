Buen Gobierno presentaría un texto sustitutorio priorizando inseguridad y Fenómeno El Niño

Fernando García (Buen Gobierno), vicepresidente de la Comisión de Constitución de Diputados, informó que su agrupación tiene la disposición de otorgar la facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad nacional y del fenómeno El Niño. Incluso, evalúan la posibilidad de presentar una propuesta de predictamen distinta en ese sentido.

Explicó que el tema ya ha sido “discutido y conversado” en la interna de la agrupación y se acordó que otorgarán las facultades en los referidos temas “siempre que estas sean precisas”, declaró a RPP.

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Respecto a la posible elaboración de “una propuesta de predictamen distinta”, ello dependerá de “cómo va el escenario” y la eventual decisión será comunicada por el vocero de bancada.

"Tenemos que, primero, escuchar cuál es la propuesta que trae el predictamen, debatirlo y en función de eso tomaremos las decisiones correspondientes. Al final existen muchas posibilidades. En caso de que se niegue o se rechace este informe, se pueden presentar informes como bancada. Lo ha hecho Renovación Popular", expresó.

También, dejó claro que si “se aprueba el dictamen, definitivamente, se archiva el pedido de facultades, son dos escenarios". "Nosotros dejamos abierta esa posibilidad, estamos trabajando esa posibilidad de plantearlo”, dijo.

En este último caso, remarcó que la única condición para ello es que el Senado se comprometa a no modificar lo que se apruebe en la Cámara de Diputados.

“Ahora, lo que sí está absolutamente claro es que nosotros estamos poniendo un condicionante: que el Senado tenga la suficiente madurez política para decir que se compromete a no modificar lo que nosotros le enviemos. Ese es el tema. ¿Dónde se entrampó esta situación? Esta situación se entrampó con las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que salió a decir que ‘bueno, hagan lo que hagan en diputados, nosotros acá lo vamos a modificar y si podemos la vamos a restituir’", mencionó.