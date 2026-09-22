Hay Festival Arequipa 2026: para todos hay

Mediodía de martes con tibio sol. En el Centro Cultural Inca Garcilaso se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que se dieron detalles de la próxima edición del Hay Festival Arequipa, que se realizará del 5 al 8 de noviembre. Este es uno de los eventos culturales más importantes que se realizan en Perú, y durante sus días de duración Perú se convertirá para el mundo en un foco cultural debido al prestigio del Hay Festival.

El director del CCIG, Hernando Torres-Fernández; Ángela Delgado, directora de desarrollo de Desarrollo y Comunicaciones del Hay Festival Arequipa; y Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, fueron los encargados de anunciarnos los platos fuertes del Hay Festival Arequipa. No hay duda de que este Hay Festival Arequipa se paró con la presencia de dos destacados narradores de talla mundial, como el rumano Mircea Cărtărescu y el sudafricano J.M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura 2003). Por cierto, la visita de Coetzee calza con un proyecto literario que viene trabajando sobre el poeta arequipeño Mariano Melgar.

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Mircea Cărtărescu. Foto: AFP.

Mención aparte merecen las empresas privadas e instituciones oficiales que hacen posible la realización de un festival de esta magnitud. No es demagogia: sin ese apoyo, este festival no existiría. En este sentido, los representantes de estas empresas e instituciones subrayaron la importancia de la cultura en la formación de una sociedad. Y ojalá que este ejemplo sea seguido por otras empresas, y no solo en apoyo al Hay Festival Arequipa, sino en apoyo de toda iniciativa cultural signada por la solidez de su logística. La tienen que ver: la cultura da algo que el dinero no puede comprar, la cultura da prestigio.

La lista

La nómina está compuesta por 156 participantes de 20 países. Tenemos personajes de la literatura, las artes plásticas, la economía, la política, el medioambiente, el teatro, la gestión cultural, etc. No es, pues, un evento exclusivamente literario, como erróneamente aún se piensa. Entre los nombres por Perú, tenemos a Santiago Roncagliolo, Luis Nieto Degregori, Ricardo Sumalavia, Jorge Villacorta, Rember Yahuarcani, Farid Kahhat, Julio Granda, Karina Pacheco, Toni Alva, Ulises Gutiérrez, Miguel Rubio, Alberto Vergara, Micaela Chirif, Cecilia Bákula, Raúl Toma, Luis Carlos Arias Schreiber, entre otros. Por la delegación extranjera, los invitados son Patricio Pron, André Aciman, Edmundo Paz Soldán, Enrique Redel, Renata Salecl, Branko Soban, Javier Peña y Carlos Granes, por citar a algunos.

Conferencia de prensa en el CCIG. Foto: Difusión.

He visto bien la lista y debo decir que es coherente; su composición no hace ruido. Seguramente faltan algunos nombres (en cuanto al ámbito local), pero considero que ninguno sobra. Y, por lo que he podido ver en estos años, tarde o temprano llegará la invitación al Hay Festival Arequipa. Un factor a destacar en esta convocatoria es su variedad, lo que anuncia que la pluralidad es la pauta. Pero, sea cual fuera el escenario del festival en cuanto a sus invitados, este ya tiene un público, local e internacional, ganado. No es poca cosa.

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Datos:

Descentralización. Actividades del Hay Festival Presenta: en Tacna el 4 de noviembre; y en Lima, en el CCPUCP, los días 3, 4 y 9 de noviembre).

Homenaje. Recitales y conversatorios sobre la vida y obra de Blanca Varela en el centenario de su nacimiento.

Información: web del Hay Festival Arequipa.

Lista de invitados:

1. Alberto Vergara

2. Aldo Bartra

3. Alessandra Pinasco

4. Alexis Valverde

5. Alma Delia Murillo

6. Alonso Ruiz Rosas

7. Alvaro Bisama

8. Álvaro Iparraguirre

9. Ana Cañellas

10. Ana Saavedra

11. Andre Aciman

12. Andrea Lerner

13. Augusto Carrasco

14. Benjamin Carrasco

15. Branko Soban

16. Cal Flyn

17. Camila Osorio

18. Carla Galdós Pretto

19. Carlos Caamaño

20. Carlos Capellino Fuentes

21. Carlos Fonseca

22. Carlos Garayar

23. Carlos Granés

24. Carlos Peña

25. Carlos Rivadeneyra

26. Carlos Zeballos

27. Catherine Fletcher

28. Cecilia Bákula

29. Cecilia Barría

30. Claudia Apablaza

31. Claudia Delgado

32. Cristina Bendek

33. Cristina Fuentes La Roche

34. Daniel Sacroisky

35. Dante Trujillo

36. David Antonio Silva Rojas

37. Diego Molina Rey de Castro

38. Doris Guillén Delgado

39. Edith Meneses

40. Edmundo Paz Soldán

41. Edward De Ybarra

42. Elena de Yta

43. Eliezer Budassof

44. Elisa Tokeshi

45. Elisa Arca

46. Elma Correa

47. Eloísa Vaello

48. Enrique Planas

49. Enrique Redel

50. Ensemble KNM Berlin

Rebecca Lenton (flauta), Theo Nabicht (clarinete bajo clarinete contrabajo y saxofón), Theodor Flindell (violín), Kirstin Maria Pientka (viola), Cosima Gerhardt (violonchelo) y Jonathan Heilbron (contrabajo).

51. Erna von der Walde

52. Estefanía San Miguel

53. Farid Kahhat

54. Fedra Rodríguez Pissano

55. Felipe Ortiz de Zevallos

56. Fernando Arce

57. Fernando Rondinel Diaz

58. Fietta Jarque

59. Frank Steinhofer

60. Gabriela Caballero Delgado

61. Gerald Bronner

62. Giovanna Pollarolo

63. Gonzalo Rodriguez Larrain

64. Gracia Angulo

65. Greta García

66. Ingrid Cafferata Vega

67. Iñaki Lasa

68. Irenosen Okojie

69. Javier Calvo Pérez

70. Javier Ciurlizza

71. Javier Peña

72. Jessica Rodríguez

73. JM Coetzee

74. Jorge Malpartida

75. Jorge Villacorta

76. José Luis Ramos Salinas

77. Josefina Townsend

78. Juan Carlos Soto

79. Juan Esteban Constaín

80. Juan Luis Ramírez

81. Julio Arbizu

82. Julio Rojas

83. Julio Ernesto Granda

84. Karin Elmore

85. Karina Pacheco

86. Katerina Valdivia

87. Leonardo Dolores

88. Liliana Blum

89. Lucho Nieto Degregori

90. Luis Adawi

91. Luis Rodríguez Pastor

92. Luis Carlos Arias Schreiber

93. Marco García Falcón

94. María Antonieta Alva

95. María Emilia Ladrón de Guevara

96. María Gracia Ríos

97. María José Rodríguez Larrain

98. Mariana Matija

99. Martín Zúñiga Chávez

100. Mateo Lira

101. Mauricio Ambrossio

102. Mayra Santos Febres

103. Mayumi

104. Melanie Pérez Arias

105. Micaela Chirif

106. Miguel Rubio

107. Miguel Almeyda Morales

108. Miguel Barreda Delgado

109. Milagros Saldarriaga

110. Mircea Cărtărescu

111. Morella Petrozzi

112. Nerea Pallares

113. Omar Flórez

114. Omar Zevallos

115. Paco Goyanes

116. Paola Donaire Cisneros

117. Pascal Battus

118. Patricia del Río

119. Patricia Salas

120. Patricio Pron

121. Philip Chu Joy

122. Quan Zhou

123. Raúl Chuquimia Ramos

124. Raúl Tola

125. Rember Yahuarcani

126. Renata Salecl

127. Ricardo Sumalavia

128. Romina Silman

129. Ros Postigo

130. Rosa Chávez Yacila

131. Rosa Vásquez Espinosa

132. Rosario Yori

133. Rose Lowder

134. Rossana Díaz Costa

135. Ruhuan Huarca

136. Santiago Roncagliolo

137. Santiago Rojas

138. Sarah Babiker

139. Serge Barbet

140. Sheena Mayumi Arpasi Catacora

141. Soledad Cunliffe

142. Sophie Demange

143. Thierry Madiot

144. Ulises Gutiérrez Llantoy

145. Valerie Miles

146. Vydia Narine

147. Xabier Díaz de Cerio

148. Ximena López Bustamante

149. Ysabel Rodríguez

150. Zoila Vega Salvatierra