Hay Festival Arequipa 2026: para todos hay
Dos pesos pesados en el Hay Festival Arequipa 2026. Más de 150 invitados de 20 países disertarán sobre el impacto de la cultura, las artes y el pensamiento en el mundo de hoy. Del 5 al 8 de noviembre. Al final de la nota, la lista completa de los invitados.
Mediodía de martes con tibio sol. En el Centro Cultural Inca Garcilaso se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que se dieron detalles de la próxima edición del Hay Festival Arequipa, que se realizará del 5 al 8 de noviembre. Este es uno de los eventos culturales más importantes que se realizan en Perú, y durante sus días de duración Perú se convertirá para el mundo en un foco cultural debido al prestigio del Hay Festival.
El director del CCIG, Hernando Torres-Fernández; Ángela Delgado, directora de desarrollo de Desarrollo y Comunicaciones del Hay Festival Arequipa; y Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, fueron los encargados de anunciarnos los platos fuertes del Hay Festival Arequipa. No hay duda de que este Hay Festival Arequipa se paró con la presencia de dos destacados narradores de talla mundial, como el rumano Mircea Cărtărescu y el sudafricano J.M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura 2003). Por cierto, la visita de Coetzee calza con un proyecto literario que viene trabajando sobre el poeta arequipeño Mariano Melgar.
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LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 15/09/26 | La República - LR+
Mircea Cărtărescu. Foto: AFP.
Mención aparte merecen las empresas privadas e instituciones oficiales que hacen posible la realización de un festival de esta magnitud. No es demagogia: sin ese apoyo, este festival no existiría. En este sentido, los representantes de estas empresas e instituciones subrayaron la importancia de la cultura en la formación de una sociedad. Y ojalá que este ejemplo sea seguido por otras empresas, y no solo en apoyo al Hay Festival Arequipa, sino en apoyo de toda iniciativa cultural signada por la solidez de su logística. La tienen que ver: la cultura da algo que el dinero no puede comprar, la cultura da prestigio.
La lista
La nómina está compuesta por 156 participantes de 20 países. Tenemos personajes de la literatura, las artes plásticas, la economía, la política, el medioambiente, el teatro, la gestión cultural, etc. No es, pues, un evento exclusivamente literario, como erróneamente aún se piensa. Entre los nombres por Perú, tenemos a Santiago Roncagliolo, Luis Nieto Degregori, Ricardo Sumalavia, Jorge Villacorta, Rember Yahuarcani, Farid Kahhat, Julio Granda, Karina Pacheco, Toni Alva, Ulises Gutiérrez, Miguel Rubio, Alberto Vergara, Micaela Chirif, Cecilia Bákula, Raúl Toma, Luis Carlos Arias Schreiber, entre otros. Por la delegación extranjera, los invitados son Patricio Pron, André Aciman, Edmundo Paz Soldán, Enrique Redel, Renata Salecl, Branko Soban, Javier Peña y Carlos Granes, por citar a algunos.
Conferencia de prensa en el CCIG. Foto: Difusión.
He visto bien la lista y debo decir que es coherente; su composición no hace ruido. Seguramente faltan algunos nombres (en cuanto al ámbito local), pero considero que ninguno sobra. Y, por lo que he podido ver en estos años, tarde o temprano llegará la invitación al Hay Festival Arequipa. Un factor a destacar en esta convocatoria es su variedad, lo que anuncia que la pluralidad es la pauta. Pero, sea cual fuera el escenario del festival en cuanto a sus invitados, este ya tiene un público, local e internacional, ganado. No es poca cosa.
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Datos:
Descentralización. Actividades del Hay Festival Presenta: en Tacna el 4 de noviembre; y en Lima, en el CCPUCP, los días 3, 4 y 9 de noviembre).
Homenaje. Recitales y conversatorios sobre la vida y obra de Blanca Varela en el centenario de su nacimiento.
Información: web del Hay Festival Arequipa.
Lista de invitados:
1. Alberto Vergara
2. Aldo Bartra
3. Alessandra Pinasco
4. Alexis Valverde
5. Alma Delia Murillo
6. Alonso Ruiz Rosas
7. Alvaro Bisama
8. Álvaro Iparraguirre
9. Ana Cañellas
10. Ana Saavedra
11. Andre Aciman
12. Andrea Lerner
13. Augusto Carrasco
14. Benjamin Carrasco
15. Branko Soban
16. Cal Flyn
17. Camila Osorio
18. Carla Galdós Pretto
19. Carlos Caamaño
20. Carlos Capellino Fuentes
21. Carlos Fonseca
22. Carlos Garayar
23. Carlos Granés
24. Carlos Peña
25. Carlos Rivadeneyra
26. Carlos Zeballos
27. Catherine Fletcher
28. Cecilia Bákula
29. Cecilia Barría
30. Claudia Apablaza
31. Claudia Delgado
32. Cristina Bendek
33. Cristina Fuentes La Roche
34. Daniel Sacroisky
35. Dante Trujillo
36. David Antonio Silva Rojas
37. Diego Molina Rey de Castro
38. Doris Guillén Delgado
39. Edith Meneses
40. Edmundo Paz Soldán
41. Edward De Ybarra
42. Elena de Yta
43. Eliezer Budassof
44. Elisa Tokeshi
45. Elisa Arca
46. Elma Correa
47. Eloísa Vaello
48. Enrique Planas
49. Enrique Redel
50. Ensemble KNM Berlin
Rebecca Lenton (flauta), Theo Nabicht (clarinete bajo clarinete contrabajo y saxofón), Theodor Flindell (violín), Kirstin Maria Pientka (viola), Cosima Gerhardt (violonchelo) y Jonathan Heilbron (contrabajo).
51. Erna von der Walde
52. Estefanía San Miguel
53. Farid Kahhat
54. Fedra Rodríguez Pissano
55. Felipe Ortiz de Zevallos
56. Fernando Arce
57. Fernando Rondinel Diaz
58. Fietta Jarque
59. Frank Steinhofer
60. Gabriela Caballero Delgado
61. Gerald Bronner
62. Giovanna Pollarolo
63. Gonzalo Rodriguez Larrain
64. Gracia Angulo
65. Greta García
66. Ingrid Cafferata Vega
67. Iñaki Lasa
68. Irenosen Okojie
69. Javier Calvo Pérez
70. Javier Ciurlizza
71. Javier Peña
72. Jessica Rodríguez
73. JM Coetzee
74. Jorge Malpartida
75. Jorge Villacorta
76. José Luis Ramos Salinas
77. Josefina Townsend
78. Juan Carlos Soto
79. Juan Esteban Constaín
80. Juan Luis Ramírez
81. Julio Arbizu
82. Julio Rojas
83. Julio Ernesto Granda
84. Karin Elmore
85. Karina Pacheco
86. Katerina Valdivia
87. Leonardo Dolores
88. Liliana Blum
89. Lucho Nieto Degregori
90. Luis Adawi
91. Luis Rodríguez Pastor
92. Luis Carlos Arias Schreiber
93. Marco García Falcón
94. María Antonieta Alva
95. María Emilia Ladrón de Guevara
96. María Gracia Ríos
97. María José Rodríguez Larrain
98. Mariana Matija
99. Martín Zúñiga Chávez
100. Mateo Lira
101. Mauricio Ambrossio
102. Mayra Santos Febres
103. Mayumi
104. Melanie Pérez Arias
105. Micaela Chirif
106. Miguel Rubio
107. Miguel Almeyda Morales
108. Miguel Barreda Delgado
109. Milagros Saldarriaga
110. Mircea Cărtărescu
111. Morella Petrozzi
112. Nerea Pallares
113. Omar Flórez
114. Omar Zevallos
115. Paco Goyanes
116. Paola Donaire Cisneros
117. Pascal Battus
118. Patricia del Río
119. Patricia Salas
120. Patricio Pron
121. Philip Chu Joy
122. Quan Zhou
123. Raúl Chuquimia Ramos
124. Raúl Tola
125. Rember Yahuarcani
126. Renata Salecl
127. Ricardo Sumalavia
128. Romina Silman
129. Ros Postigo
130. Rosa Chávez Yacila
131. Rosa Vásquez Espinosa
132. Rosario Yori
133. Rose Lowder
134. Rossana Díaz Costa
135. Ruhuan Huarca
136. Santiago Roncagliolo
137. Santiago Rojas
138. Sarah Babiker
139. Serge Barbet
140. Sheena Mayumi Arpasi Catacora
141. Soledad Cunliffe
142. Sophie Demange
143. Thierry Madiot
144. Ulises Gutiérrez Llantoy
145. Valerie Miles
146. Vydia Narine
147. Xabier Díaz de Cerio
148. Ximena López Bustamante
149. Ysabel Rodríguez
150. Zoila Vega Salvatierra