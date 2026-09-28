'Medusa' temporada 2: cuándo y a qué hora se estrenan todos los capítulos de la serie colombiana de Netflix

La serie colombiana 'Medusa' regresa a Netflix con una segunda temporada que retoma la historia de la familia Hidalgo y sus disputas por el control del poderoso conglomerado familiar. La producción vuelve a centrar su trama en Bárbara Hidalgo, interpretada por Juana Acosta, quien deberá afrontar nuevas amenazas mientras intenta mantener el control de la empresa.

Después de los acontecimientos de la primera entrega, Bárbara y el detective Danger Carmelo (Manolo Cardona), vuelven a quedar involucrados en una trama marcada por atentados, homicidios, secretos familiares y enfrentamientos por el poder. La nueva tanda estará compuesta por 12 episodios, todos disponibles desde la fecha de estreno anunciada por la plataforma.

¿Cuándo sale la segunda temporada de 'Medusa'?

La temporada 2 de 'Medusa' se estrena el miércoles 30 de septiembre de 2026. Netflix tiene previsto lanzar ese día los 12 capítulos de la nueva entrega, por lo que los espectadores podrán acceder a la temporada completa desde su llegada al catálogo.

La historia parte de un nuevo atentado, esta vez contra Cristian Hidalgo, interpretado por Carlos Torres. El hecho provoca el regreso de Bárbara y Danger a Barranquilla, después de que ambos intentaran mantenerse alejados de los problemas vinculados con el conglomerado. La situación lleva a la protagonista a asumir nuevamente el liderazgo de la compañía, una decisión que la coloca otra vez en el centro de una serie de amenazas.

La segunda temporada también amplía los conflictos alrededor de otros integrantes de la familia. Danger continúa siguiendo una pista relacionada con 'El Demonio Hidalgo', mientras Esteban Arco, interpretado por Sebastián Martínez, recupera su libertad tras pasar por prisión y busca recuperar la fortuna que perdió.

¿A qué hora se estrena 'Medusa' segunda temporada?

La segunda temporada de 'Medusa' estará disponible en Netflix desde la madrugada del 30 de septiembre, siguiendo el horario habitual de lanzamiento internacional de las producciones originales de la plataforma. La hora exacta depende del país desde el que se acceda al servicio.

Para quienes se encuentran en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador, los 12 episodios podrán verse desde las 2.00 a. m. del miércoles 30 de septiembre. En Estados Unidos, el lanzamiento está previsto para las 12.00 a. m. (PT) y las 3.00 a. m. (ET).

Estos son los horarios indicados para distintos territorios:

Estados Unidos: 12.00 a. m. (PT) / 3.00 a. m. (ET).

12.00 a. m. (PT) / 3.00 a. m. (ET). México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1.00 a. m.

1.00 a. m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 2.00 a. m.

2.00 a. m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3.00 a. m.

3.00 a. m. Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 4.00 a. m.

4.00 a. m. España: 9.00 a. m.

Para ver 'Medusa' temporada 2, será necesario contar con acceso al catálogo de Netflix, donde se incorporará la nueva entrega de la serie colombiana.

Los 12 capítulos estarán disponibles desde la fecha señalada, permitiendo seguir de forma completa el nuevo conflicto de los Hidalgo y las investigaciones de Bárbara y Danger.



