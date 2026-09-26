Un megaoperativo de requisa realizado de manera simultánea en cinco establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia por el Gobierno permitió incautar teléfonos celulares, drogas, dinero en efectivo, routers de internet y otros objetos cuya posesión está prohibida en las cárceles.

La intervención fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en los penales de Ancón I y Miguel Castro Castro (Lima), El Milagro (Trujillo), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco), y contó con la participación de más de 400 efectivos del INPE, la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público.

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Requisas en penales de Lima permiten incautar celulares, dinero y routers

Durante la inspección de celdas, colchones, mesas y otros espacios de los pabellones 1 y 4 del penal Castro Castro, los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE hallaron tres equipos celulares, routers, auriculares, memorias micro SD, placa electrónica y USBs. Además, incautaron 41 envoltorios con droga, ketes con marihuana y S/15.000 en efectivo, entre otros objetos no permitidos.

Por su parte, la intervención de los pabellones 9 y 10 del establecimiento penitenciario Ancón I permitió el decomiso de memorias de celular, audífonos, cargadores, cigarrillos, cocinas artesanales, S/3.000 en efectivo y otros artículos no autorizados.

Megaoperativo en penales de alta peligrosidad declarados en emergencia

Penales en regiones: drogas, agendas telefónicas y armas punzocortantes

Los hallazgos de materiales prohibidos se replicaron en las cárceles de regiones. En el pabellón 1 de Cochamarca, los agentes incautaron un celular, 40 ketes de pasta básica de cocaína, radio con entrada USB, agendas con números telefónicos y armas punzocortantes.

Asimismo, en el penal El Milagro de Trujillo, la intervención en el pabellón 9 detectó 307 sobres con marihuana, bolsas con clorhidrato de cocaína, 71 bolsas pequeñas con pasta básica de cocaína, cinco paquetes deformes con PBC, un celular, objetos punzocortantes y otros elementos no permitidos. Challapalca fue el único recinto penitenciario donde la inspección concluyó sin hallazgo de sustancias ni objetos prohibidos.

El INPE informó que todo lo incautado fue puesto a disposición de la PNP y del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, conforme al marco legal vigente. Estas acciones se realizan en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno en los penales mencionados con el objetivo de reforzar la seguridad y el control de estos centros carcelarios. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado el 5 de septiembre, y tiene una vigencia de 60 días calendario.