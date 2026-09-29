Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko aumenta sueldo, Galarreta da ultimatúm y crimen aumenta | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Casos de sífilis aumentan en Lima: varones de entre 20 y 34 años concentran más de la mitad de nuevos diagnósticos

La infección, causada por la bacteria Treponema pallidum, se propaga principalmente cuando no existe protección durante las relaciones sexuales.

El 71% de los casos corresponde a hombres, destacando la importancia de la educación sexual para prevenir la propagación de esta infección de transmisión sexual.
El 71% de los casos corresponde a hombres, destacando la importancia de la educación sexual para prevenir la propagación de esta infección de transmisión sexual.Foto: Andina/Composición La República
Por
google iconLa República en Google

La sífilis registra un incremento entre la población joven de Lima y mantiene una tendencia creciente en el país desde 2022. Según información de la DIRIS Lima Centro recogida por Agencia Andina, los hombres de 20 a 34 años representan el grupo con mayor cantidad de casos reportados.

Los registros del Ministerio de Salud muestran que los casos de sífilis no especificada pasaron de 4.598 en 2022 a 6.719 en 2023. Hasta la semana epidemiológica 39 de 2025 se habían contabilizado 4.580 casos. En la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, la mayor concentración corresponde a personas de 18 y 19 años.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Los Olivos: extorsionadores asesinan y queman a colectivero dentro de su vehículo en plena Panamericana Norte

lr.pe

Sífilis en Lima: hombres de 20 a 34 años concentran más de la mitad de los casos reportados

De acuerdo con los datos de vigilancia nacional citados por la especialista María Elena Esquivel Vera, el 71% de los casos de sífilis no especificada corresponde a hombres, equivalente a 3.241 registros. Dentro de este grupo, el 56% se concentra entre los 20 y 34 años. En las mujeres, alrededor del 80% de los casos corresponde a personas en edad reproductiva, entre los 15 y 49 años.

La tendencia también presenta diferencias entre regiones. Mientras Tacna, Huancavelica, Madre de Dios, Apurímac, Loreto, Piura, Ica y Callao registraron reducciones superiores al 25% entre 2023 y 2024, Pasco y Lambayeque reportaron incrementos mayores al 50%. La especialista señaló que las variaciones podrían estar relacionadas con diferencias en la notificación o con una mayor búsqueda activa de casos.

Puedes ver

Capturan a facción de Los Mexicanos: extorsionaban a más de 50 colectiveros en Cercado de Lima

lr.pe

Sífilis en jóvenes: cómo se transmite y qué medidas de prevención recomienda la DIRIS Lima Centro

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Puede transmitirse durante relaciones sexuales mediante contacto directo con lesiones infecciosas ubicadas en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca. La infección puede tratarse con antibióticos adecuados, como la penicilina, especialmente cuando se detecta en etapas tempranas.

La especialista de la DIRIS Lima Centro señaló que entre los factores asociados al aumento figuran las relaciones sexuales ocasionales sin protección y las dificultades para acceder a información sobre salud sexual. También destacó que desde los 12 años los adolescentes tienen derecho a recibir información y que, desde los 14, pueden elegir métodos anticonceptivos sin acompañante, bajo las condiciones establecidas. La planificación familiar es gratuita en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beneficios tributarios: advierten que nuevas exoneraciones podrían comprometer S/27.000 millones al año

Casos de sífilis aumentan en Lima: varones de entre 20 y 34 años concentran más de la mitad de nuevos diagnósticos

Ahora Nación se reunió con el premier Galarreta para revisar el pedido de facultades horas antes de su debate en Constitución

Sociedad

Temblor en Perú hoy, martes 29 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Resultados de La Tinka del domingo 27 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Escolares violentos podrían ser separados de sus colegios, anuncia ministro de Educación

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ahora Nación se reunió con el premier Galarreta para revisar el pedido de facultades horas antes de su debate en Constitución

Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubre

Moción de censura contra César Astudillo genera división en Ahora Nación