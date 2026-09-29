Casos de sífilis aumentan en Lima: varones de entre 20 y 34 años concentran más de la mitad de nuevos diagnósticos

El 71% de los casos corresponde a hombres, destacando la importancia de la educación sexual para prevenir la propagación de esta infección de transmisión sexual.

El 71% de los casos corresponde a hombres, destacando la importancia de la educación sexual para prevenir la propagación de esta infección de transmisión sexual. Foto: Andina/Composición La República

La sífilis registra un incremento entre la población joven de Lima y mantiene una tendencia creciente en el país desde 2022. Según información de la DIRIS Lima Centro recogida por Agencia Andina, los hombres de 20 a 34 años representan el grupo con mayor cantidad de casos reportados.

Los registros del Ministerio de Salud muestran que los casos de sífilis no especificada pasaron de 4.598 en 2022 a 6.719 en 2023. Hasta la semana epidemiológica 39 de 2025 se habían contabilizado 4.580 casos. En la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, la mayor concentración corresponde a personas de 18 y 19 años.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Sífilis en Lima: hombres de 20 a 34 años concentran más de la mitad de los casos reportados

De acuerdo con los datos de vigilancia nacional citados por la especialista María Elena Esquivel Vera, el 71% de los casos de sífilis no especificada corresponde a hombres, equivalente a 3.241 registros. Dentro de este grupo, el 56% se concentra entre los 20 y 34 años. En las mujeres, alrededor del 80% de los casos corresponde a personas en edad reproductiva, entre los 15 y 49 años.

La tendencia también presenta diferencias entre regiones. Mientras Tacna, Huancavelica, Madre de Dios, Apurímac, Loreto, Piura, Ica y Callao registraron reducciones superiores al 25% entre 2023 y 2024, Pasco y Lambayeque reportaron incrementos mayores al 50%. La especialista señaló que las variaciones podrían estar relacionadas con diferencias en la notificación o con una mayor búsqueda activa de casos.

Sífilis en jóvenes: cómo se transmite y qué medidas de prevención recomienda la DIRIS Lima Centro

La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Puede transmitirse durante relaciones sexuales mediante contacto directo con lesiones infecciosas ubicadas en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca. La infección puede tratarse con antibióticos adecuados, como la penicilina, especialmente cuando se detecta en etapas tempranas.

La especialista de la DIRIS Lima Centro señaló que entre los factores asociados al aumento figuran las relaciones sexuales ocasionales sin protección y las dificultades para acceder a información sobre salud sexual. También destacó que desde los 12 años los adolescentes tienen derecho a recibir información y que, desde los 14, pueden elegir métodos anticonceptivos sin acompañante, bajo las condiciones establecidas. La planificación familiar es gratuita en los establecimientos de salud a nivel nacional.