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Santos Bravos, grupo del peruano Alejandro Aramburú, logra dos nominaciones en los Premios Heat 2026

La boyband competirá en las categorías Mejor grupo o banda y Artista revelación en la próxima edición de los Premios Heat Latin Music Awards, que se realizará en noviembre en México.

Santos Bravo es uno de los grupos que ha ganado popularidad muy rápida en el continente. Foto: Instagram.
Santos Bravo es uno de los grupos que ha ganado popularidad muy rápida en el continente. Foto: Instagram.
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Santos Bravos consiguió un importante reconocimiento en los Premios Heat Latin Music Awards 2026 al obtener dos nominaciones en la próxima edición de la ceremonia. La boyband, que cuenta entre sus integrantes con el peruano Alejandro Aramburú, competirá en las categorías Mejor grupo o banda y Artista revelación.

La agrupación, formada oficialmente en diciembre de 2025 por Hybe Latin America, se medirá con reconocidos artistas y grupos de la música latina. La ceremonia de los Premios Heat 2026 se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México, como parte de una semana de actividades que comenzará el 31 de octubre.

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Santos Bravos recibe dos nominaciones en los Premios Heat 2026

Santos Bravos fue incluido en la categoría Mejor grupo o banda, donde competirá con agrupaciones como Grupo Frontera, Grupo Niche, Ha*Ash, Ke Personajes, Los Ángeles Azules, Maná, Morat, Rawayana y Cultura Profética, entre otros. La segunda nominación corresponde a Artista revelación, categoría en la que también aparecen nombres como Dani Flow, Latin Mafia, Macario Martínez, Melody, Omar Courtz y Yeri Mua.

La agrupación compartió la noticia a través de sus historias de Instagram y relacionó sus dos nominaciones con sus primeros trabajos musicales. 'Kawasaki' acompaña el reconocimiento en una de las categorías, mientras que 'MHM' aparece vinculado a la segunda nominación. La ceremonia se realizará el 5 de noviembre y podrá seguirse a través de HTV.

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Alejandro Aramburú, el peruano que integra Santos Bravos

Uno de los integrantes de Santos Bravos es el peruano Alejandro Aramburú, quien forma parte de la agrupación junto a Drew, de Estados Unidos/México; Kauê, de Brasil; Kenneth, de México; y Gabi, de Puerto Rico. El grupo fue formado oficialmente el 11 de diciembre de 2025 y busca combinar elementos de la música latina con la precisión del K-pop.

Pese a su reciente creación, Santos Bravos ya ha conseguido presencia internacional. Su sencillo '0%' fue tendencia en distintos países de Latinoamérica, mientras que 'Kawasaki' ingresó a los charts virales de 20 países, entre ellos Perú, México y Japón. Además, la agrupación lanzó su primer EP, 'Dual', y tuvo entre sus primeras presentaciones un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México ante unos 10 mil seguidores.

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