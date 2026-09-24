¿Quieres ver al Papa León XIV en Cusco? Evalúan tickets y códigos QR para ingresar a Sacsayhuamán
El Arzobispado analiza un sistema de inscripción para ordenar el ingreso a Sacsaywaman, mientras aún se define el aforo que se tendrá para el 15 de noviembre.
El acceso de los fieles a la explanada de Sacsayhuamán durante la visita del papa León XIV al Cusco podría estar sujeto a un sistema de inscripción mediante tickets o códigos QR. El jefe de Comunicaciones del Arzobispado de Cusco, reverendo Julio Velasco, señaló que esta alternativa se encuentra en evaluación como parte de la organización de la jornada prevista para el domingo 15 de noviembre.
Se trabaja un tema de brindar posiblemente pases, tickets y en su momento se hará el anuncio de los medios por los cuales se vayan a obtener estos pases, explicó Velasco. Añadió que una de las posibilidades es habilitar un enlace o código QR para que los interesados puedan registrarse previamente.
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El mecanismo busca ordenar el ingreso ante la expectativa que genera la presencia del pontífice en la ciudad. El número final de personas que podrá ingresar a Sacsayhuamán todavía no está definido y, según el representante del Arzobispado, se evalúa ampliar el aforo inicialmente estimado.
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Velasco indicó que ya hubo una reunión con el Ministerio de Cultura para definir aspectos relacionados con la capacidad de la explanada. La idea es que tal vez se amplíe un poco más el aforo para dar más posibilidad a mucha más gente, sostuvo.
Personas vulnerables en la Plaza Mayor
La visita tendrá como escenarios principales la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor. En este último punto se prevé priorizar a personas vulnerables, como personas adultas mayores, infancia y personas con alguna enfermedad, mientras que los detalles de las actividades que se desarrollarán en cada lugar todavía serán definidos.
El Arzobispado también espera la llegada de peregrinos procedentes de otras regiones y países. Por ello, se coordinan alternativas de acogida con órdenes y congregaciones religiosas, además de evaluar la participación de instituciones educativas y familias que puedan brindar alojamiento a quienes lleguen al Cusco para participar de la visita.