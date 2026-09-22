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Machu Picchu: así funciona el nuevo sistema para adquirir boletos que inicia hoy su marcha blanca

La plataforma Tu Boleto permitirá comprar entradas en un tiempo máximo de 15 minutos, garantizando que los boletos no comprados estén disponibles para otros usuarios que deseen visitar el santuario inca.

Mincul implementa nuevo sistema de venta de boletos para Machu Picchu
Mincul implementa nuevo sistema de venta de boletos para Machu PicchuFoto: Andina / Difusión
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El Ministerio de Cultura (Mincul) inició este martes 22 de septiembre la marcha blanca del nuevo sistema de venta de boletos para ingresar a la Llaqta de Machu Picchu. Esta etapa tendrá una duración de 30 días calendario y permitirá monitorear el funcionamiento del nuevo mecanismo, así como realizar los ajustes que resulten necesarios.

El esquema entra en funcionamiento luego de que el lunes 21 de septiembre culminara el proceso de 10 días de adecuación técnica de la plataforma Tu Boleto, por donde se ofrecen las entradas. El trabajo fue desarrollado por el Mincul, en coordinación con los equipos técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

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Así funciona el nuevo sistema de venta de boletos para visitar la Llaqta de Machu Picchu

El mecanismo entrante elimina la reserva previa de tres horas. A partir de ahora, cada usuario que ingrese a la plataforma Tu Boleto contará con un plazo máximo de 15 minutos para completar el proceso de compra. Una vez que el pago sea confirmado, el boleto será asignado y emitido a nombre del visitante.

En caso el pago no se concrete dentro de ese lapso, el espacio será liberado automáticamente y volverá a estar disponible para que otro usuario pueda adquirirlo. De ese modo, el Mincul busca garantizar que cada boleto no comprado se encuentre oportunamente disponible para los usuarios que deseen adquirirlo.

¿15 minutos serán suficientes? Esto dice el Mincul sobre el nuevo mecanismo de ventas

Ante la duda de si 15 minutos serán suficientes para completar el proceso de compra bajo el nuevo sistema, el Mincul señaló que este será un factor a evaluar durante los 30 días de la marcha blanca. Durante esta etapa, se definirá si el tiempo es pertinente o si este plazo debe ser ampliado o reducido posteriormente, informó el sector.

El nuevo modelo de ventas también será aplicado para adquirir las entradas a la Red de Caminos Inca, aunque en este caso las agencias de viajes y turismo continuarán participando en el proceso de compra, con la misma condición del pago confirmado y la identificación del visitante a fin de mantener un proceso ordenado y transparente.

La implementación de la venta directa de boletos no modificará el aforo de los recintos. En Machu Picchu se mantiene en 5.600 visitantes diarios durante la temporada alta y 4.500 durante la temporada baja, mientras que en la Red de Caminos Inca, la capacidad permanece sin cambios en 750 visitantes diarios.

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