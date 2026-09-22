Papa León XIV: anuncian convocatoria abierta para recibir a 30.000 jóvenes en el Monumental de Ate

Cada vez faltan menos días para la visita del papa León XIV al Perú que se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026. El Vaticano ya oficializó la agenda que cumplirá el sumo pontífice en el país y una de las actividades que más expectativa genera es la vigilia de oración que presidirá en el Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes, ubicado en el distrito de Ate, al este de la capital.

El acontecimiento está programado para las 6.00 p. m. del jueves 12 de noviembre y se espera que reúna a miles de jóvenes de todo el país. Frente al interés que ha despertado este evento, el Arzobispado de Lima anunció una convocatoria abierta al público juvenil y adelantó detalles de los requisitos que tendrán que cumplir las personas que deseen asistir al encuentro con el Santo Padre.

Video destacado EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

Papa León XIV en el Monumental: requisitos para participar de la vigilia

El padre Yadir Candela del Arzobispado de Lima explicó a RPP Noticias que el Estadio Monumental de Ate tendrá capacidad para recibir a alrededor de 60.000 jóvenes durante la jornada. No obstante, precisó que la mitad de este aforo será cubierto por personas provenientes de diferentes diócesis del país y para completar la otra parte se realizará una convocatoria abierta con previa inscripción dirigida a los jóvenes que tengan entre 16 y 35 años.

Asimismo, aclaró que este evento no será propiamente una misa, sino que se desarrollará como un encuentro de oración en el que los asistentes encontrarán espacios artísticos, dinámicas y testimonios de vida, y que contará con la presencia estelar del papa León XIV. “Será una experiencia en la que el estadio se va a convertir en una gran casa para acoger a todos los jóvenes de distintos lugares”, indicó.

¿Cómo inscribirse para participar en la vigilia de León XIV en el Monumental de Ate?

Candela aseguró que desde el Arzobispado de Lima son conscientes del alto interés que ha generado la actividad que liderará el sumo pontífice en el coloso de Ate, por lo que anunció que próximamente brindarán más detalles sobre el mecanismo que deberán seguir para inscribirse en la convocatoria referida al encuentro.

“Sé que todos están muy preocupados por ello. (Les pedimos estar) atentos a las redes (sociales) del Arzobispado de Lima y de la Vicaría de la Juventud que por allí les vamos a dar más información en su momento, muy pronto”, señaló. Además de Lima, León XIV tiene planeado visitar Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa durante su estadía en Perú.