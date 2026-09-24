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Nueva avalancha sorprende a turistas en laguna Humantay: autoridades preparan sistema de alerta en Cusco

La implementación del sistema de monitoreo en tiempo real costará S/400.000 y busca garantizar la seguridad de los turistas, teniendo en cuenta eventos climáticos y la visita del papa León XIV.

Autoridades implementan sistema de alerta ante desprendimientos de nieve
Autoridades implementan sistema de alerta ante desprendimientos de nieveFoto: difusión
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Una nueva avalancha se registró en la pendiente del nevado Humantay hacia la laguna del mismo nombre, en el distrito de Mollepata, provincia de Anta, Cusco. El desprendimiento de nieve ocurrió durante el día y fue captado por turistas que se encontraban en el atractivo natural.

La masa de nieve cayó durante más de un minuto hacia las aguas de la laguna, mientras los visitantes permanecieron en el lugar para grabar el fenómeno. El hecho se suma a otro desprendimiento registrado en julio, cuando turistas también presenciaron una avalancha desde la laguna.

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Preparan sistema de alerta ante nuevas avalanchas

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Baca Palomino, informó que la alerta ante estos deslizamientos se mantiene de forma permanente. La laguna Humantay recibe entre 800 y 1.200 visitantes por día, por lo que las autoridades buscan reforzar el monitoreo y las medidas de evacuación ante un posible desembalse.

Las Oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco y de los municipios de Anta y Mollepata, junto con Defensa Civil, gestionan la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real. La propuesta tendría un costo aproximado de S/400.000 y busca una respuesta ante eventuales emergencias.

"No podemos interrumpir (la visita de turistas), pero sí estamos vigilantes a cualquier acontecimiento que pudiera suceder", señaló Baca. El funcionario indicó que las autoridades gestionan los recursos ante el Gobierno nacional y consideran, entre otros factores, la próxima visita del papa León XIV y la presencia del Fenómeno de El Niño.

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