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Ciencia

Investigadores inician excavaciones en el lugar donde se cree que está el Arca de Noé en Turquía

La embarcación que permitió al patriarca bíblico sobrevivir a un gran diluvio vuelve a ser estudiada cerca del monte Ararat.

Los investigadores perforarán una misteriosa formación relacionada con el Arca de Noé. Foto: Noah's Ark Scan
Los investigadores perforarán una misteriosa formación relacionada con el Arca de Noé. Foto: Noah's Ark Scan
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Un equipo liderado por el profesor Cenker Atila, del Departamento de Arqueología de la Universidad Cumhuriyet de Sivas, estudia la formación de Durupınar, situada cerca de la aldea de Telçeker, Turquía. El lugar, próximo al monte Ararat, es conocido por su particular forma y por las versiones que lo relacionan con los restos del Arca de Noé.

El sitio llamó la atención en 1959, cuando el capitán turco İlhan Durupınar, cartógrafo del Comando General de Cartografía, lo identificó mientras examinaba fotografías aéreas para elaborar mapas de la región. Desde entonces, distintas investigaciones han intentado establecer el origen de la formación, aunque hasta ahora no existe consenso científico que demuestre que corresponda a la embarcación descrita en los relatos religiosos.

Detectan posibles corredores y habitaciones donde se encontraría el Arca de Noé

Los trabajos actuales incorporan tecnología para conocer qué existe debajo de la superficie sin alterar inicialmente el terreno, informa Daily Sabah. Según Atila, el equipo estableció puntos mediante GPS y elaboró mapas tridimensionales de la zona antes de efectuar estudios con radar. Los resultados preliminares revelaron varios espacios vacíos bajo tierra que despertaron el interés de los especialistas.

Vista aérea del lugar donde se cree que se encuentran los restos del Arca de Noé. Foto: Daily Sabah

Vista aérea del lugar donde se cree que se encuentran los restos del Arca de Noé. Foto: Daily Sabah

El arqueólogo señaló que algunas de estas anomalías podrían corresponder a estructuras internas. "Los datos del radar revelaron varios vacíos que potencialmente podrían ser corredores o habitaciones", explicó. Sin embargo, estos registros todavía no prueban la existencia de una construcción ni permiten vincularla directamente con el Arca de Noé. Los especialistas concentran las perforaciones y análisis precisamente en los sectores donde los instrumentos detectaron esas señales.

Buscan determinar qué existe bajo la formación de Durupınar

Tras identificar las anomalías mediante radar, los científicos recogieron muestras de suelo en puntos seleccionados para someterlas a estudios especializados. Esta etapa resulta fundamental para conocer la composición y las características del subsuelo, además de aportar información que ayude a determinar la naturaleza de los espacios detectados.

Investigadores ya se encuentran filmando en la zona. Foto: Daily Sabah

Investigadores ya se encuentran filmando en la zona. Foto: Daily Sabah

Atila precisó que los análisis continuarán durante el invierno y que los resultados requerirán tiempo. "Tendremos los resultados del radar en 10 días y los de las muestras de suelo en tres meses. Después haremos una declaración sobre el lugar", afirmó. El profesor también adelantó que pretende mantener el proyecto durante los próximos 2 años, por lo que la investigación no se limitará a esta primera campaña.

El misterio del Arca de Noé atrae al mundo

El interés por los nuevos estudios también llegó a la industria audiovisual. Tres equipos británicos y estadounidenses se trasladaron hasta Doğubayazıt para preparar documentales sobre las investigaciones. Entre ellos figura un equipo relacionado con el reconocido aventurero y presentador de televisión Bear Grylls.

Sait Yardımcı, presidente de la Comisión de Cine de Turquía y productor, destacó la llegada de estas producciones internacionales. Por su parte, Lauren Witzke, de Noah’s Ark Scans, sostuvo que el propósito es impulsar un estudio científico lo más exhaustivo posible. "El Arca de Noé ocupa un lugar muy importante tanto en el cristianismo como en el islam", señaló. Las nuevas pruebas deberán establecer si las anomalías descubiertas corresponden a estructuras artificiales o si tienen otra explicación.

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