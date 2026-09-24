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Empiezan las lluvias intensas en el norte: río Tumbes triplica su caudal y Senamhi mantiene vigilancia

Precipitaciones ya se registran en localidades de Piura y Tumbes. Senamhi mantiene vigilancia ante posibles nuevos incrementos del río, aunque por ahora no existe riesgo inminente de desborde.

Senamhi alerta sobre posibles desbordes por aumento del caudal en el río Tumbes
Senamhi alerta sobre posibles desbordes por aumento del caudal en el río TumbesFoto: composición LR
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Las primeras lluvias intensas de la temporada ya se registran en localidades de Piura y Tumbes, mientras el río Tumbes triplicó su caudal en unas tres horas debido a las precipitaciones en la parte alta de la cuenca binacional Puyango-Tumbes, principalmente en territorio ecuatoriano.

Según los registros de la estación hidrológica fronteriza Cabo Inga, el río alcanzó un caudal máximo de 147 m³/s a las 7.00 p. m. del 23 de septiembre, frente a sus valores habituales de entre 40 y 50 m³/s.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) precisó que este incremento todavía no representa un riesgo inminente de desborde, pues el nivel permanece por debajo de los umbrales establecidos para las alertas hidrológicas. Sin embargo, mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevos incrementos durante los próximos días.

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Lluvias en Piura y Tumbes

En Piura se reportaron precipitaciones en Ayabaca, Sicchez, Paimas, Lancones, Chulucanas y Paita, donde una lluvia sorprendió a los peregrinos que participaban en la festividad de la Virgen de las Mercedes.

En Tumbes, las lluvias alcanzaron sectores como Rica Playa, La Capitana y Capital Hoyle, principalmente en las zonas altas y alejadas de la ciudad.

El Senamhi señaló que estas precipitaciones responden a la combinación del calentamiento del mar asociado a El Niño y determinadas condiciones atmosféricas. En Tumbes, la temperatura superficial del mar se mantiene entre 26 °C y 27 °C, mientras la red de radares meteorológicos registra el desplazamiento de chubascos en provincias de Piura y Tumbes.

Las autoridades meteorológicas prevén que las precipitaciones podrían intensificarse desde el domingo 27 de septiembre, con acumulados de cuatro a cinco milímetros o superiores. El Senamhi también indicó que estos episodios podrían marcar un adelanto del inicio de la temporada de lluvias en el norte, aunque su evolución dependerá de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Vigilan aumento del caudal

El incremento del río Tumbes se originó principalmente por las lluvias en la parte alta de la cuenca Puyango-Tumbes, que se encuentra en gran parte en Ecuador.

Por ello, el Senamhi mantiene coordinación con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) de ese país para seguir las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Los especialistas advierten que el aumento del caudal marca el inicio del proceso de humedecimiento de los suelos de la cuenca. A medida que estos acumulen mayor humedad, nuevas precipitaciones podrían provocar incrementos más rápidos del nivel del río.

El Senamhi mantiene vigente hasta el 27 de septiembre el aviso meteorológico N.° 376 y considera probable que ocurran nuevos aumentos de caudal durante los próximos días.

A más largo plazo, los pronósticos prevén el inicio de un periodo de lluvias más sostenidas desde noviembre en la zona norte del país, entre Lambayeque y Tumbes, debido a las actuales condiciones de calentamiento del mar asociadas a El Niño.

El Senamhi continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

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