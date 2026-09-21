Sismo de magnitud 4.0 remeció Cusco y dejó daños en infraestructura: hubo hasta tres réplicas

Un sismo de magnitud 4,0 remeció Cusco la noche del domingo, generando temor en la población debido a su baja profundidad de 12 kilómetros. No se reportan heridos ni daños graves. | La República

Un sismo de magnitud 4,0 remeció Cusco la noche del domingo, generando temor en la población debido a su baja profundidad de 12 kilómetros. No se reportan heridos ni daños graves. | La República Luis Álvarez

Un sismo de magnitud 4,0 remeció la región Cusco la noche del último domingo y generó temor entre la población debido a su profundidad de apenas 12 kilómetros. El movimiento fue percibido con fuerza en la ciudad y otros sectores de la región, lo que llevó a varias personas a salir de sus viviendas y establecimientos como medida de prevención.

Miguel Oscco, director de la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional Cusco, informó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni afectaciones a la vida o la salud. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) continúa monitoreando posibles daños derivados del movimiento telúrico.

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Entre los reportes recibidos figura el del colegio Arturo Palomino, donde se detectó una fisura. Sin embargo, tras la evaluación correspondiente, se determinó que esta corresponde a una junta de construcción y no compromete la estructura del plantel.

También se reportó un pequeño deslizamiento de tierra y piedras en el sector de Ennaco, en la vía hacia el laberinto de Ccorao. El material fue retirado por personal de la municipalidad para restablecer las condiciones de tránsito.

Aeropuerto de Cusco activó protocolos tras el sismo

El movimiento también fue percibido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Allí se desprendieron algunas baldosas del cielo raso y se registró el movimiento y caída de algunos banners.

Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad y evacuación. No se reportaron personas afectadas.

En tanto, efectivos de bomberos atendieron una emergencia en un edificio de Larapa, donde algunas personas quedaron atrapadas en un ascensor a consecuencia del movimiento. Los ocupantes fueron rescatados sin registrar lesiones.

“En un balance general no hemos tenido daños de consideración, todos han sido daños leves en infraestructura y, sobre todo, en la vida y salud de las personas no se ha registrado ninguno”, señaló Oscco.

El funcionario precisó que, después del movimiento principal, se registraron hasta tres réplicas, aunque ninguna generó un incremento de los daños reportados.

El sismo también fue percibido en sectores como Pisac y Urcos, además de otras localidades de la región. Por ello, las autoridades mantienen el monitoreo a través de los equipos de emergencia para identificar eventuales afectaciones.

Sismo estaría relacionado con la falla de Pachatusan

De acuerdo con Oscco, el movimiento estaría relacionado con la falla geológica de Pachatusan, estructura asociada a otros eventos sísmicos registrados en la zona.

El funcionario recordó que durante 2024 se produjeron movimientos en sectores como Lucre y Urcos, vinculados a esta zona de actividad sísmica. Las autoridades regionales mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas.