El empresario fue obligado a subir a un vehículo negro usado por los secuestradores. | Composición LR

El empresario fue obligado a subir a un vehículo negro usado por los secuestradores. | Composición LR

Un empresario, identificado como Emerson Carrasco (40) y dedicado al rubro pastelero, fue secuestrado la noche del último miércoles 23 de septiembre, frente a su negocio ubicado en la calle 29, en la zona de El Trébol, en Los Olivos. De acuerdo con el parte policial de la Comisaría PNP Sol de Oro, el secuestro se habría producido alrededor de las 8.19 p. m. La Policía acudió al lugar tras recibir una alerta sobre el presunto delito contra la libertad.

En el establecimiento comercial denominado Negociaciones Evole, los agentes entrevistaron a Heli Hermógenes Carrasco Navarrete, de 38 años, hermano de la víctima, quien relató que tres personas habrían descendido de un vehículo negro para llevarse a su familiar. Según su testimonio, los presuntos secuestradores serían, al parecer, de nacionalidad venezolana.

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Delincuentes armados interceptaron al empresario

El parte policial señala que los tres sujetos habrían llegado a bordo de un vehículo negro, marca Chevrolet, con lunas polarizadas. Además, portaban armas de fuego y, tras interceptar a Hermerson Carrasco, lo obligaron a abordar el automóvil para luego huir con rumbo desconocido.

El hecho también quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del negocio. Las imágenes muestran cómo varios sujetos interceptan al empresario y lo obligan a ingresar a un vehículo, mientras una mujer permanecía al volante. Hasta el momento, no se conoce el paradero del empresario.

Familia denuncia transferencias bancarias tras secuestro en Los Olivos

La familia de Hermerson Carrasco manifestó su preocupación por su integridad, debido a que no ha recibido información sobre su ubicación ni una comunicación de los presuntos secuestradores para negociar su liberación.

"Han venido con carro, se han bajado y se lo han llevado, era un carro KIA de color negro. Todavía no se han comunicado con nosotros, estamos esperando la llamada", declaró el familiar en Exitosa.

Según su testimonio, el teléfono celular que llevaba consigo el empresario dejó de registrar señal luego del secuestro, lo que incrementó la incertidumbre de sus allegados.

A esta situación se suma la denuncia de la familia sobre presuntos movimientos bancarios realizados después del rapto. De acuerdo con su versión, se habrían efectuado transferencias de una importante suma de dinero desde las cuentas del empresario hacia la cuenta bancaria de una mujer.

Los familiares sospechan que estos movimientos estarían relacionados con el secuestro. Sin embargo, esta información deberá ser corroborada por las autoridades como parte de las investigaciones para determinar quiénes realizaron las operaciones y bajo qué circunstancias.

Negocio del empresario habría sufrido un robo una semana antes

Durante las consultas sobre el caso, los familiares señalaron que no tenían conocimiento de amenazas o advertencias previas por parte de presuntos extorsionadores contra el empresario.

No obstante, indicaron que el negocio pastelero habría sufrido un robo aproximadamente una semana antes del secuestro. Por ahora, no se ha establecido si este antecedente guarda alguna relación con el rapto ocurrido en Los Olivos.

La Policía Nacional analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que podrían aportar información clave para identificar a los involucrados y reconstruir la ruta de escape del vehículo negro.

Mientras continúan las diligencias, la familia permanece a la espera de alguna comunicación de los secuestradores y de información que permita conocer el paradero del empresario. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del secuestro y los presuntos movimientos bancarios denunciados por sus allegados.