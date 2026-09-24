¿Qué pasará con el concierto de Robbie Williams? Indecopi se pronuncia sobre las acciones de la organización tras clausura del Arena 1

La suspensión del concierto de Robbie Williams el 24 de septiembre en San Miguel provoca la intervención del Indecopi. La entidad monitorea a ONE ENTERTAINMENT S.A.C. para proteger a los consumidores.

La suspensión del concierto de Robbie Williams el 24 de septiembre en San Miguel provoca la intervención del Indecopi. La entidad monitorea a ONE ENTERTAINMENT S.A.C. para proteger a los consumidores. Foto: Andina/Composición La República

El segundo concierto de Robbie Williams, programado para este jueves 24 de setiembre en San Miguel, fue suspendido, por lo que el Indecopi inició el monitoreo de las medidas que adopte la empresa organizadora. La entidad informó que vigilará las acciones de ONE ENTERTAINMENT S.A.C. para verificar el respeto de los derechos de los consumidores.

Ante la cancelación del espectáculo, el Indecopi recordó que la organización debe comunicar de manera clara, completa y oportuna qué ocurrirá con la presentación. Entre las alternativas que deberán informarse se encuentra una eventual reprogramación del concierto o, cuando corresponda, la devolución del dinero pagado por las entradas.

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Indecopi exige información clara sobre la suspensión y las opciones para los asistentes

El Indecopi señaló que corresponde al organizador comunicar a los consumidores las alternativas disponibles luego de la suspensión del concierto del cantante inglés. El aviso deberá precisar qué medidas se adoptarán respecto a las personas que adquirieron entradas para la presentación prevista para el 24 de septiembre.

Una de las posibilidades es que el espectáculo sea trasladado a una nueva fecha. Si corresponde realizar la devolución del dinero, la empresa organizadora deberá informar el procedimiento que los consumidores deberán seguir para solicitar el reembolso y cumplir con los plazos establecidos para este proceso.

¿Habrá devolución de entradas? Esto debe informar el organizador tras cancelar el concierto

La devolución del importe de las entradas constituye una de las alternativas que debe contemplarse cuando corresponda. El organizador deberá anunciar cómo se realizará este procedimiento y brindar la información necesaria para que los consumidores conozcan las condiciones aplicables.

Mientras se definen las medidas posteriores a la suspensión, el Indecopi continuará supervisando las acciones de ONE ENTERTAINMENT S.A.C. Los consumidores que necesiten realizar consultas o presentar reclamos pueden comunicarse con la entidad a través de la línea telefónica 01 224 7777 o mediante su plataforma Reclama Virtual.