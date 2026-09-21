Ucayali marcó el récord de temperatura más alta del país el 20 de septiembre, con 38.7 °C en Santa Ana, según el Senamhi. El calor extremo afectó a diversas regiones.

Ucayali marcó el récord de temperatura más alta del país el 20 de septiembre, con 38.7 °C en Santa Ana, según el Senamhi. El calor extremo afectó a diversas regiones. Foto: Andina/Composición LR

Ucayali registró la temperatura más alta del país durante el domingo 20 de septiembre, cuando la localidad de Santa Ana alcanzó los 38.7 °C, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La jornada fue calificada como extremadamente cálida debido a las elevadas temperaturas registradas en distintos puntos de la costa, sierra y selva.

El calor también alcanzó valores elevados en otras regiones. En El Salto, Tumbes, la temperatura máxima llegó a 37.2 °C, mientras que la provincia de Jaén, en Cajamarca, registró 37 °C, correspondiente al valor más alto reportado en la sierra durante esa jornada.

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Ucayali alcanzó 38.7 °C y Tumbes registró una máxima de 37.2 °C el domingo

La estación ubicada en Santa Ana, Ucayali, registró los 38.7 °C durante el domingo, convirtiéndose en el valor máximo informado por el Senamhi para ese día. En la costa, el registro más elevado correspondió a El Salto, en Tumbes, con 37.2 °C.

En la sierra, la mayor temperatura fue reportada en Jaén, Cajamarca, donde los termómetros marcaron 37 °C. Frente a estas condiciones, la población recurrió a elementos para protegerse de la radiación y el calor, como sombrillas, sombreros de ala ancha, lentes de sol, prendas de manga larga y bloqueador solar.

Senamhi pronostica lluvias, granizo y ráfagas de viento en varias regiones del país

El Senamhi también informó sobre precipitaciones previstas durante las siguientes 24 horas. En la sierra oriental, principalmente en la zona central, se esperan lluvias de ligera intensidad y posibles granizadas en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estos eventos podrían estar acompañados de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

En la selva alta central se prevén lluvias o chubascos aislados, especialmente durante la tarde y noche. En la costa sur se esperan lloviznas de moderada a fuerte intensidad en Arequipa, Moquegua y Tacna, mientras que en el sur de Lima serían de ligera a moderada intensidad. Tumbes también podría registrar lluvias localizadas de similar intensidad en sectores de su costa interior.