Sheyla Rojas confiesa qué hizo el excongresista Joaquín Ramírez para enamorarla tras oficializar su relación: “Me siento súper consentida”

Sheyla Rojas sorprendió al confirmar públicamente su relación con Joaquín Ramírez y no dudó en expresar lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa sentimental. La exchica reality habló sobre el vínculo que mantiene con el polémico excongresista y contó algunos detalles de lo que la llevó a sentirse atraída por él en 'Amor y fuego'.

La influencer también respondió cuando le preguntaron si se considera la consentida del político que postula al cargo de gobernador en Cajamarca. Aunque aclaró que no puede hablar por él, sí contó cómo se siente dentro de la relación y aseguró que recibe un trato especial. "Sí me siento muy consentida. Yo te respondo por mí. Yo me siento súper consentida", declaró.

Sheyla Rojas revela qué hizo Joaquín Ramírez para enamorarla

Más allá del aspecto físico, Sheyla Rojas destacó otras cualidades que encontró en Joaquín Ramírez durante el tiempo que llevan conociéndose. La modelo lo describió como un hombre "muy inteligente y trabajador", además de resaltar su sencillez. Estos gestos hicieron que la influencer pusiera los ojos en él.

"Yo creo que podría decirte muchas cosas buenas de él; es una persona sencilla y voy conociendo esa parte, por lo que puedo decir que es un hombre que puedo admirar", manifestó la rubia en 'Amor y fuego'. La exchica reality también dejó claro que ambos todavía se encuentran en una etapa inicial y que continúan conociéndose.

Cabe recordar que el candidato a gobernador de Cajamarca es investigado por lavado de activos.

Sheyla Rojas oficializa su relación con Joaquín Ramírez

La confirmación de su romance llegó a través de las redes sociales de Sheyla Rojas. En una publicación de Instagram, la modelo dedicó un mensaje a Joaquín Ramírez y lo llamó directamente "amor", dejando atrás las especulaciones sobre la relación que ambos mantenían.

"Felicidades, amor, por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos... a seguir con las buenas gestiones", escribió la modelo. En otra publicación, volvió a referirse a él con una muestra de cariño: "Orgullo de verte trabajar por tus sueños, amor... Joaquín es bacán, la gente lo sabe, me encanta la canción".

Pese a la ilusión que mostró al hablar de esta nueva relación, la exintegrante de 'Esto es guerra' descartó por ahora pensar en un matrimonio. "Poco a poco, nos estamos conociendo. Lo importante es que estamos contentos. Eso es lo importante", señaló al explicar que el romance todavía se encuentra en sus primeras etapas.