Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras presentan moción de interpelación contra ministro de Educación José Antonio Chang

Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras presentan moción de interpelación contra ministro de Educación José Antonio Chang Composición/LR

Los grupos parlamentarios Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, con el fin de que responda ante el Pleno de la Cámara de Diputados un pliego interpelatorio de 44 preguntas.

La iniciativa exige explicaciones sobre “la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, el trámite y archivo de la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU; los criterios aplicados en las designaciones efectuadas durante su gestión”, entre otros cuestionamientos del sector.

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Según el documento ingresado el 21 de septiembre, el pedido de control político responde a “las decisiones, omisiones, criterios y medidas atribuibles a su gestión, desde que asumió el cargo”.

Como uno de los puntos a tratar está la crisis institucional de la Universidad Nacional de Ucayali y “la afectación de la continuidad de las actividades académicas”.

Asimismo, el Pleno busca esclarecer el archivo de una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU, Vicente Paul Espinoza Santillán, en el que el Minedu declaró “no ha lugar a trámite” el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario.

El recurso también cuestiona los criterios de idoneidad e integridad aplicados en las designaciones de altos funcionarios dentro del sector Educación.

El recurso cuestiona también la idoneidad de los nombramientos realizados en la alta dirección. Entre las designaciones observadas están la de Doris Lorena Gavilano Iglesias como secretaria general del Minedu y la de Pedro Elmer Morales Gonzales, quien asumió la dirección ejecutiva del PRONIED y el encargo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.

De igual forma, el pliego observa la incorporación de exparlamentarias en entidades del sector. La moción detalla el nombramiento de Tania Ramírez como representante del ministerio ante el Directorio de la Derrama Magisterial y el de Diana Gonzáles como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

Además, la interpelación incluye “la situación de la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola”, así como “la designación de Esdras Ricardo Medina Minaya como asesor de confianza de la Presidencia del [Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa] COSUSINEACE” y la actuación del ministerio en dicho nombramiento.

En relación con la SUNEDU, los legisladores piden que el ministro aclare qué medidas tomó frente a la orden judicial que mantiene provisionalmente a Vicente Espinoza como representante del sector.

Asimismo, solicitan explicaciones sobre la postura del ministerio ante la anulación de las multas impuestas en su momento a la Universidad de San Martín de Porres.

Por último, el pliego también incluye consultas sobre la demora en la reglamentación de la Ley N.º 32581 respecto a las pensiones del magisterio cesante, el tratamiento laboral de los docentes y los cambios anunciados en la currícula escolar para retirar “todo tipo de ideología”.