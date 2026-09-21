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Jean Paul Gabuteau hace insólito comentario tras infidelidad a Silvia Cornejo durante su embarazo

El empresario Jean Paul Gabuteau habló por primera vez tras las imágenes en las que aparece besándose con Analía Jiménez, hecho que provocó el fin de su matrimonio con la exconductora Silvia Cornejo.

Jean Paul Gabuteau tiene un hijo en común con Silvia Cornejo. Foto: Composición LR/Willax.
Jean Paul Gabuteau tiene un hijo en común con Silvia Cornejo. Foto: Composición LR/Willax.
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Jean Paul Gabuteau fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego' a la salida de un establecimiento nocturno en Miraflores. El empresario fue consultado sobre la infidelidad a Silvia Cornejo, su todavía esposa, con Analía Jiménez, madre de su hijo, hecho que provocó el fin de su matrimonio.

Gabuteau cuestionó la pregunta del reportero y le aseguró que no sabe nada del tema. "Están equivocados ustedes", respondió. Luego evitó brindar mayores detalles sobre su separación y recordó que la exconductora ya se había pronunciado públicamente. "Silvia ya habló con ustedes, ¿no? Ya está", señaló el empresario muy incómodo.

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Jean Paul Gabuteau no se arrepiente tras infidelidad a Silvia Cornejo

Durante la corta conversación que tuvo con el reportero de 'Amor y fuego', Jean Paul Gabuteau no hizo un mea culpa ni mostró arrepentimiento por haberle sido infiel a Silvia Cornejo, quien actualmente se encuentra embarazada de su segundo hijo con el empresario. Incluso, atribuyó a la prensa parte de la responsabilidad por el fin de su relación.

"No vendan cosas que no son", declaró cuando fue consultado sobre las imágenes en las que aparece besándose en plena vía pública con Analía Jiménez. Luego Gabuteau decidió subir a su vehículo junto a su grupo de acompañantes y se dirigió a una discoteca de Miraflores.

El empresario también dejó claro que seguirá siendo visto junto a Silvia Cornejo, debido a que ambos tienen un hijo en común y esperan otro. "Yo no soy público", expresó al defender su decisión de no brindar mayores declaraciones sobre su vida personal.

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'Peluchín' reacciona a las declaraciones de Jean Paul Gabuteau

Rodrigo Gonzales 'Peluchín', conductor de 'Amor y fuego', criticó la actitud de Jean Paul Gabuteau tras dar esas declaraciones luego de ser infiel a Silvia Cornejo.

“Él continúa con su vida. Poco o nada le importa. Parece liberado y esperemos que ese mismo sentimiento lo tenga afianzado Silvia. No has perdido nada”, señaló el presentador dirigiéndose a la exconductora de televisión.  

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