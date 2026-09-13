Dengue ya deja 15 muertos en San Martín y supera los 7.000 casos entre cifras bajas de vacunación

Las autoridades sanitarias intensifican la vigilancia y control del dengue en la región, con una campaña de vacunación enfocada en Moyobamba y sus alrededores, pero excluyendo a San Martín. | AP | Martín Mejía

Las autoridades sanitarias intensifican la vigilancia y control del dengue en la región, con una campaña de vacunación enfocada en Moyobamba y sus alrededores, pero excluyendo a San Martín. | AP | Martín Mejía

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Ante este panorama, las autoridades sanitarias mantienen acciones de vigilancia, control vectorial, atención de pacientes y vacunación. Sin embargo, la inmunización todavía no alcanza a toda la región: las dosis fueron distribuidas en Moyobamba, Rioja, Bellavista, Saposoa y Juanjuí, mientras la provincia de San Martín, donde se encuentra Tarapoto, no está incluida en esta etapa.

Más de 4.000 vacunados en Moyobamba

En Moyobamba, más de 4.000 personas ya recibieron la vacuna contra el dengue. La campaña también llegó a instituciones educativas, con prioridad en niños y adolescentes, uno de los grupos que concentra parte importante de los diagnósticos registrados en determinadas zonas.

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La vacunación busca reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves, pero forma parte de una estrategia más amplia que incluye la detección temprana de casos y el control de los criaderos del mosquito.

El escenario es distinto en la provincia de San Martín. La zona no fue incluida en la distribución actual de dosis, pese a que Tarapoto y otros distritos mantienen condiciones favorables para la presencia del vector, especialmente ante la acumulación de agua en recipientes, patios, techos y canaletas.

Niños y adolescentes concentran contagios en Bajo Mayo

La Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo reportó más de 100 contagios en su jurisdicción. De acuerdo con la información proporcionada por el área de control vectorial, la mayoría de los pacientes corresponde a niños y adolescentes.

Uno de los casos atendidos en el hospital regional es el de una adolescente de 17 años procedente de Sisa. La menor llegó a Tarapoto con fiebre alta y, tras ser diagnosticada con dengue, quedó internada.

Su caso también evidencia las dificultades que afrontan las familias que llegan desde localidades alejadas cuando los pacientes requieren atención en establecimientos de mayor complejidad.

Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de acudir tempranamente a los centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos o erupciones cutáneas.

El mosquito encuentra condiciones favorables

Las lluvias y las temperaturas elevadas pueden favorecer la reproducción del Aedes aegypti, debido a la presencia de recipientes y otros objetos donde se acumula agua.

Por ello, las brigadas sanitarias mantienen las acciones de control vectorial, mientras se pide a las familias revisar periódicamente sus viviendas y eliminar posibles criaderos.

La recomendación incluye cubrir los depósitos de agua, lavar y cepillar los recipientes, eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua y mantener limpias las canaletas.

Con más de 7.000 casos y 15 muertes, San Martín mantiene el desafío de contener la transmisión del dengue mientras la vacunación avanza de manera focalizada en cinco provincias.