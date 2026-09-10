Mujer de 82 años es la nueva víctima mortal del dengue en Lambayeque: región ya registra 13 fallecidos

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El dengue sigue cobrando vidas en la región Lambayeque. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó este jueves 10 de septiembre el fallecimiento de una adulta mayor por dicha enfermedad, con lo que ya se cuentan 13 fallecidos en esta localidad en lo que va del presente año.

En diálogo con la prensa, el titular de la Geresa Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, manifestó que esta nueva víctima mortal es una mujer de 82 años de edad con diabetes y otras comorbilidades que llegó en estado crítico al hospital regional. Los médicos hicieron sus esfuerzos para tratar de salvarla del dengue, pero finalmente pereció luego de una ardua lucha.

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"Actualmente, estamos reportando 3.998 casos confirmados de dengue y 1.440 probables. Además, registramos 13 defunciones asociadas la mayoría a comorbilidades, automedicación y la llegada de los pacientes a los hospitales en estados graves. La última defunción es en una mujer de 82 años de Tumán con diabetes y cirrosis”, dijo la autoridad.

En ese sentido, Ureta Núñez hizo un llamado a las familias para reforzar la prevención dentro de sus domicilios, donde se sigue detectando que los floreros con agua son los principales criaderos del zancudo, con mayor incidencia en áreas urbanas, por lo que solicitó reemplazar el agua por arena mojada. De igual manera, recomendó lavar y tapar bien los recipientes con agua para consumo humano.

Cifras que preocupan

De los 13 fallecidos por dengue este año, nueve corresponden a personas que llegaron en condición grave a hospitales de EsSalud en Lambayeque, tres a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa); mientras que el último es un ciudadano de esta región que murió en San Martín.