Déficit fiscal en Perú llega a 1% del PBI a agosto, según el BCRP

A pesar del superávit, el gasto público aumentó un 8,4% en agosto, y el MEF advierte sobre presiones por el Fenómeno El Niño y altos precios de combustibles, manteniendo un manejo fiscal prudente.

A pesar del superávit, el gasto público aumentó un 8,4% en agosto, y el MEF advierte sobre presiones por el Fenómeno El Niño y altos precios de combustibles, manteniendo un manejo fiscal prudente. Andina

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se mantuvo en 1% del PBI a agosto, el mismo nivel registrado en julio y por debajo del 2,2% con el que cerró 2025, según cifras preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La mejora frente al cierre del año pasado ocurre en un escenario de mayor recaudación, aunque las cuentas públicas todavía registraron un resultado negativo durante agosto.

En los primeros ocho meses del año, el Sector Público No Financiero acumuló un superávit fiscal de S/5.546 millones. El resultado contrasta con el déficit de S/7.323 millones registrado en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, el balance fiscal mejoró en más de S/12.800 millones frente al año pasado.

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Déficit fiscal permanece en 1% del PBI durante los últimos 12 meses a agosto.

El resultado se explica principalmente por el mayor crecimiento de los ingresos frente al gasto. Entre enero y agosto, los ingresos corrientes del Gobierno General aumentaron 12,9% en términos reales, mientras que el gasto no financiero avanzó 4,3%.

Recaudación tributaria impulsa la mejora de las cuentas fiscales

El avance de los ingresos responde a un mayor nivel de recaudación y a un contexto favorable para las materias primas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)señaló que el precio del cobre aumentó 39,9% durante el periodo, mientras que la actividad económica local mostró un mayor dinamismo.

La recaudación tributaria del Gobierno Central creció 14,2% real entre enero y agosto. El Impuesto a la Renta aumentó 14,6% y el IGV, 9,7%. También aportaron el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM).

Solo en agosto, los ingresos corrientes del Gobierno General crecieron 13,1% interanual. El resultado estuvo impulsado por una mayor recaudación del Impuesto a la Renta, IGV, ISC e IEM, además de un menor nivel de devoluciones tributarias.

No todos los ingresos tuvieron el mismo comportamiento. Los ingresos no tributarios disminuyeron debido principalmente a una menor transferencia de utilidades de una entidad financiera al Tesoro Público.

El mayor flujo de recursos permitió compensar parte de las presiones sobre el gasto y explica por qué el resultado fiscal acumulado muestra una mejora considerable frente a 2025.

Gasto público crece 8,4% en agosto, según el BCRP

El gasto no financiero del Gobierno General aumentó 8,4% interanual en agosto y creció 4,3% real en el acumulado de enero a agosto. El incremento de agosto se produjo en los tres niveles de gobierno.

Por tipo de gasto, el componente corriente aumentó principalmente por mayores remuneraciones y transferencias. En los primeros ocho meses, este gasto acumuló un crecimiento real de 8,4%, mientras que el gasto de capital cayó 7,4%.

El resultado mensual muestra que todavía existen presiones sobre las cuentas públicas. En agosto, el Sector Público No Financiero registró un déficit de S/4.076 millones, ligeramente superior al observado en el mismo mes de 2025.

El BCRP atribuye este resultado al mayor servicio de intereses de la deuda y al incremento del gasto no financiero. El mayor nivel de ingresos tributarios permitió compensar parte de ese impacto, pero no evitó que agosto cerrara con saldo negativo.

MEF identifica margen fiscal ante Fenómeno El Niño y alza de combustibles

Para el MEF, el nivel actual del déficit permite al Estado contar con margen de acción frente a nuevos choques que puedan afectar la economía. Entre los riesgos que identifica están el Fenómeno El Niño y los elevados precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir tanto sobre la actividad económica como sobre el bienestar de los hogares.

La cartera señaló que mantendrá un manejo fiscal prudente para atender estos eventos y otras prioridades. El argumento del MEF es que las fortalezas fiscales acumuladas durante las últimas décadas permiten implementar medidas frente a choques negativos.

En esa línea, el Gobierno informó que viene aplicando medidas focalizadas para los sectores más vulnerables y que evaluará intervenciones adicionales conforme evolucionen los riesgos.

La evolución de los próximos meses será relevante para determinar cuánto de la mejora fiscal puede sostenerse. El resultado acumulado hasta agosto está respaldado por una expansión importante de los ingresos, favorecida por la recaudación tributaria y el contexto favorable para el cobre. Al mismo tiempo, persisten presiones de gasto y riesgos externos que podrían modificar el balance hacia el cierre del año.