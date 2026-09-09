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Sociedad

Fenómeno El Niño podría elevar el riesgo de dengue en Amazonas: Diresa advierte sobre nuevos criaderos

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas alerta sobre la aparición de nuevos criaderos de dengue, con 2.540 casos registrados hasta la semana epidemiológica 34 de 2026, duplicando la cifra en 2025.

El Niño eleva riesgo de dengue en Amazonas: Diresa alerta sobre aumento de casos
El Niño eleva riesgo de dengue en Amazonas: Diresa alerta sobre aumento de casos
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El fenómeno El Niño podría elevar el riesgo de dengue en Amazonas debido a las lluvias y al incremento de las temperaturas, condiciones que favorecen la reproducción del zancudo Aedes aegypti, principal transmisor de esta enfermedad. La Dirección Regional de Salud (Diresa) Amazonas alertó sobre la posible aparición de nuevos criaderos y pidió a la población reforzar las medidas de prevención.

La advertencia cobra mayor relevancia ante el aumento de casos registrado este año. De acuerdo con la sala situacional del Ministerio de Salud (Minsa), la región acumula 2.540 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 34 de 2026, cifra que duplica y supera la registrada durante el mismo periodo de 2025. Además, Amazonas reporta tres fallecidos por esta enfermedad.

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Utcubamba concentra casos

Los registros sanitarios muestran que Utcubamba es la provincia más afectada por el dengue en Amazonas, seguida por Bagua y Condorcanqui. La evolución de los contagios presenta una trayectoria ascendente más pronunciada respecto del año anterior, lo que incrementa la preocupación de las autoridades ante las condiciones climáticas previstas.

La Diresa Amazonas explicó que las lluvias pueden generar depósitos de agua dentro y alrededor de las viviendas. Recipientes, tanques, baldes, botellas y otros objetos que acumulen agua pueden convertirse en criaderos del Aedes aegypti.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan eliminar cualquier recipiente donde pueda acumularse agua y mantener tapados los depósitos que resulten necesarios. Estas acciones buscan reducir los espacios donde el mosquito puede reproducirse y limitar la transmisión del dengue.

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Prevención ante El Niño

El dengue puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, además de otros síntomas. En los casos graves, la enfermedad puede provocar complicaciones que requieren atención médica oportuna.

Ante el inminente impacto del fenómeno El Niño, la Diresa Amazonas pidió a la población permitir el ingreso del personal autorizado durante las jornadas de fumigación. La medida forma parte de las acciones destinadas a disminuir la presencia del mosquito transmisor.

El aumento de casos durante 2026 mantiene la alerta sanitaria en Amazonas. Las autoridades consideran fundamental que las familias eliminen los posibles criaderos y mantengan sus viviendas libres de depósitos de agua para reducir el riesgo de nuevos contagios.

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