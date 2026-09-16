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Sociedad

La megaobra subterránea en el Centro de Lima culminó al 100%: así luce la Estación Central que unirá el tren masivo con el Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) prevé que el tramo 1B de la Línea 2 concluya en 2028, con todas las estaciones operativas para el 2030, enlazando importantes zonas de la ciudad.

La construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao finalizó su fase de obras civiles, permitiendo avanzar a la instalación de sistemas electromecánicos y acabados.
La construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao finalizó su fase de obras civiles, permitiendo avanzar a la instalación de sistemas electromecánicos y acabados.Foto: Andina/Composición LR
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La construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao culminó al 100% en su etapa de obras civiles, con la estructura subterránea ya concluida. El proyecto avanza ahora con trabajos de equipamiento electromecánico, arquitectura interior y recuperación de las áreas ubicadas en la superficie.

La estación tendrá un papel clave en la integración del transporte público de Lima al permitir la conexión entre la Línea 2 del Metro y el Metropolitano. Mientras continúan las labores de la megaobra, también se reabrieron dos carriles de la avenida Paseo Colón para facilitar el tránsito de los buses del Corredor Morado.

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Estación Central de la Línea 2 entra en etapa de equipamiento y acabados

Tras finalizar la construcción de la infraestructura civil, los trabajos se concentran en la instalación de componentes necesarios para el funcionamiento de la estación. Entre las labores en ejecución figuran el montaje de escaleras mecánicas, ascensores, cámaras de bombeo y sistemas de iluminación.

En paralelo, el personal encargado desarrolla los trabajos de arquitectura interior. La colocación de acabados verticales avanza en la infraestructura, mientras que la restitución de la superficie se encuentra en su fase final. Esta intervención permitirá recuperar progresivamente las zonas destinadas al tránsito vial y peatonal.

La Estación Central forma parte del avance general de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuyo progreso se encuentra alrededor del 84%. Su infraestructura permitirá articular este sistema ferroviario con el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del Metro, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina.

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¿Cuándo estará lista la Línea 2? Estas son las fechas previstas para su operación

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) proyecta que el tramo 1B de la Línea 2, comprendido entre la estación San Juan de Dios, en el este de Lima, y la plaza Bolognesi, en el centro de la ciudad, concluya en 2028. La fecha fue señalada por el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández.

La proyección de 2028 está vinculada con el objetivo de avanzar en la conexión entre Ate, el Centro de Lima y, posteriormente, el Callao. Sin embargo, la ATU precisó que ello no implica necesariamente que todas las estaciones comprendidas en el tramo estén operativas durante ese año.

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