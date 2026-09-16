Paolo Guerrero y Flamengo llegaron a un acuerdo tras ocho años de disputas legales. Luego de demandar al jugador y la FPF (Federación Peruana de Fútbol) por daños morales y solicitar una indemnización de 2.000.000 de reales (alrededor de 400 mil dólares), el club brasileño le comunicó al Tribunal Regional de Río de Janeiro que desistió del litigio. El proceso empezó en 2017 después de la suspensión por dopaje que sufrió el jugador.

De acuerdo con el reporte de ESPN, los abogados del Mengão presentaron este lunes una solicitud para archivar el proceso. Ambas partes decidieron mantener en confidencialidad el monto del convenio.

Paolo Guerrero y Flamengo llegaron a un acuerdo

El acuerdo entre el histórico goleador de la selección peruana y Flamengo ocurrió luego de que el futbolista de 42 años declarara ante las autoridades que la demanda corresponde a una “venganza” de la institución por su incorporación a Internacional de Porto Alegre en 2018.

Por su parte, el medio GeGlobo brindó detalles de las demandas del conjunto rojinegro: "En la primera, Flamengo reclamaba R$ 200.000 por daños morales contra Guerrero y la Federación Peruana. Posteriormente, el club comenzó a exigir R$ 1,8 millones al jugador, en concepto de gastos incurridos durante los 120 días que Guerrero estuvo suspendido por dopaje".

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en Flamengo?

Paolo Guerrero arribó a Flamengo en 2015 tras su exitoso paso por Corinthians. Durante las tres temporadas que vistió la camiseta del Mengão, el Depredador disputó 112 partidos oficiales, en los que anotó 43 goles.