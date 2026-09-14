Directores de Caja Piura admitieron que no verificaron CV de gerente antes de nombrarlo, según Fiscalía

El nombramiento de Postigo como gerente de Administración y Finanzas fue aprobado por el directorio de Caja Piura el 13 de diciembre de 2024, con tres votos a favor. Se revisará cómo se validó su currículum. | Foto: Andina

El nombramiento de Postigo como gerente de Administración y Finanzas fue aprobado por el directorio de Caja Piura el 13 de diciembre de 2024, con tres votos a favor. Se revisará cómo se validó su currículum. | Foto: Andina

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La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria por ocho meses contra Ramiro Postigo Castro y cuatro personas vinculadas a Caja Piura por presuntos delitos relacionados con el nombramiento, contratación y ejercicio ilegal del cargo de gerente. El caso se originó por cuestionamientos a los requisitos que cumplía Postigo cuando fue designado gerente de Administración y Finanzas y encargado de la Gerencia de Negocios.

La disposición fiscal, emitida el 16 de junio de 2026, señala que el directorio de Caja Piura aprobó el nombramiento de Postigo el 13 de diciembre de 2024, con tres votos favorables. La investigación también revisa cómo se verificó su hoja de vida y la documentación presentada para acreditar su formación profesional.

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Fiscalía: Directorio de Caja Piura aprobó el nombramiento de Postigo con tres votos a favor

Según el documento fiscal, Javier Bereche Álvarez propuso a Postigo para ocupar la Gerencia de Administración y Finanzas durante una sesión del directorio realizada el 13 de diciembre de 2024. La propuesta fue aprobada con los votos de Bereche, Manuel Chero Maza y José Olivares Canchari. Además, se le encargó temporalmente la Gerencia de Negocios.

Al día siguiente se suscribió el contrato de trabajo a plazo indeterminado para el cargo de gerente de Administración y Finanzas. La Fiscalía sostiene que el perfil establecido por Caja Piura exigía formación universitaria en administración, economía, finanzas o carreras afines, además de contar con título profesional o condición de egresado universitario.

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La disposición recoge la declaración del jefe del área legal de Caja Piura, Omar Farías Soberón, quien explicó que el directorio realiza la elección y que posteriormente Gestión de Talento solicita los documentos, títulos y diplomas para revisar y documentar el currículo antes de continuar con las evaluaciones correspondientes.

El expediente también registra que María Perla Gallo Zapata asumió la Gerencia de Gestión de Talento el 20 de diciembre de 2024. Ese mismo día, Postigo remitió por correo ocho archivos con documentación personal, entre ellos un documento identificado como Bachiller Economía. La Fiscalía incorporó ese archivo a la investigación debido a los cuestionamientos sobre su autenticidad.

Posteriormente, la Universidad Ricardo Palma informó que Postigo no contaba con grado de bachiller ni título profesional expedido por esa institución y que la copia del diploma no había sido emitida por la universidad. La Fiscalía incluyó estos elementos dentro de la investigación por presunta falsificación y uso de documento público falso, además de los delitos atribuidos por el nombramiento y ejercicio del cargo.