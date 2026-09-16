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Sociedad

Atacan bus de la empresa Allinbus en SMP con pasajeros a bordo: chofer resultó herido y lucha por su vida

El conductor Wilmer Martínez, de 41 años, recibió impactos de bala y tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica cercana. Su estado de salud es reservado. No se descarta que el ataque esté vinculado con un presunto cobro de cupos.

Bus atacado en San Martín de Porres
Bus atacado en San Martín de Porres | Composición LR / Melissa Landa
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Un bus de la empresa de transporte interprovincial Allinbus Gold fue atacado a balazos la noche del martes cuando se dirigía hacia Huaraz con pasajeros a bordo, a la altura del paradero Fiori, en el distrito de San Martín de Porres. El atentado dejó gravemente herido al conductor de la unidad, identificado como Wilmer Martínez Sánchez, de 41 años, quien fue trasladado de emergencia a una clínica cercana y cuyo pronóstico es reservado hasta esta mañana.

Según información preliminar, la unidad se encontraba detenida en el medio del tráfico en la avenida Alfredo Mendiola cuando sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon hasta en tres ocasiones contra la cabina del chofer. Este sería el primer ataque en contra de la compañía de transporte Allinbus.

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Chofer recibió un disparo y su pronóstico es reservado

De acuerdo con los primeros reportes, Wilmer Martínez habría recibido un impacto de bala. Un familiar informó a Latina Noticias que la bala atravesó una de sus manos y llegó hasta el abdomen. Debido a esto, el chofer tuvo que ser intervenido en la clínica Jesús del Norte y su estado de salud se mantiene como reservado.

Martínez, padre de dos menores de edad, se dedica al transporte desde hace dos décadas. Otro trabajador de la empresa no confirmó si la compañía para la que labora venía siendo extorsionada ni si paralizarán sus operaciones tras este atentado que sería el primero que se registra contra la empresa.

No se descarta que sea un ataque por cobro de cupos

Tras el hecho, varios pasajeros lograron ponerse a buen recaudo. Las autoridades ya investigan las circunstancias del ataque y no se descarta que el hecho esté relacionado con un presunto cobro de cupos. Hasta el momento, la empresa Allinbus no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Según informó RPP, algunos compañeros del chofer agraviado adelantaron que en las próximas horas comunicarán las medidas que tomarán tras el ataque. Según sus testimonios, el atentado ocurrió en un tramo que formaría parte de un corredor seguro que les estaría brindando la Policía Nacional (PNP).

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