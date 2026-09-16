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TikToker Zully sorprende al denunciar a ‘Shaggy’ Merino tras exponer su romance oculto y filtrar imágenes privadas

La tiktoker Zully enfrenta una polémica luego de que Andre Merino, Shaggy, revelara una relación oculta de dos años. La joven planea acciones legales por la exposición de su vida privada.

La tiktoker Zully enfrenta una polémica luego de que 'Shaggy' revelara una relación oculta de dos años.
La tiktoker Zully enfrenta una polémica luego de que 'Shaggy' revelara una relación oculta de dos años.
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La tiktoker Zully es la reina de los shippeos. A lo largo de los últimos meses, Abigail Sulamita Salazar (su nombre real) ha sido relacionada con diversos personajes del entretenimiento como Óscar Junior Custodio, Matt Matt Keelan, Cañita y Nando, con quien contrajo un matrimonio simbólico. Sin embargo, hace unos días, el influencer Andre Merino, conocido en redes como Shaggy, reveló que mantuvo una relación oculta con la streamer.

Shaggy reveló que mantuvo una relación de dos años con la streamer Zully y que la relación terminó hace menos de un mes. Según Merino, estuvo muy enamorado de la líder de las Gatichurras y aseguró que durante la relación, llegó a soportar muchas cosas, como los shippeos con otros creadores de contenido. Sin embargo, señaló que le desea lo mejor en esta nueva etapa.

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Zully pretende demandar a Shaggy por exponerla

Mediante sus redes sociales, Zully, quien acaba de pasar por el quirófano para aumentarse el busto, aseguró que tomará acciones legales contra Shaggy, quien sorprendió con sus declaraciones en una entrevista con Cristorata en Kick.

“Quiero informar que ya inicié los procesos legales correspondientes respecto a una situación de carácter personal (...) También quiero dejar claro que no permitiré que se manche mi imagen, la cual siempre he procurado cuidar y mantener al margen de situaciones que puedan perjudicarla”, manifestó.

Comunicado de Zully tras confesiones de ‘Shaggy’ Merino.

Comunicado de Zully tras confesiones de ‘Shaggy’ Merino.

Tras el comunicado de Zully, quien fue relacionada con Cañita, muchas personas empezaron a cuestionarla por querer demandar a Shaggy solo por contar su verdad. Ante eso, la joven se comunicó con Carlitos TV para defenderse de quienes la acusan de ser una mala persona por denunciar a quien sería su expareja.

“Ella dice de que él habría filtrado cosas como fotos y videos de ellos dos que les pertenece a su privacidad y es por esa razón que lo ha denunciado a él. Una de las pruebas que me manda es esta captura donde le mandan una foto a Shaggy, le preguntan si eso fue en México y él dice que sí. Por eso Zully lo denunció, no lo ha denunciado por decir que tuvieron una relación, porque ella me lo ha aceptado”, manifestó Carlitos TV.

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