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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026.
Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 16 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del miércoles 16 de septiembre?

  • Aries: Se presentará un problema que deberás resolver con discreción. Divulgarlo lo transformaría en un chisme que puede perjudicar tu imagen. En el amor, no te sientes seguro, exprésalo.
  • Tauro: Muchas personas se mostrarán colaboradoras contigo; gracias a este apoyo lograrás resolver todo lo que parecía complicarse. Por la noche te reunirás con amigos y familiares; lo disfrutarás.
  • Géminis: Ese negocio que tienes en mente será más provechoso de lo que imaginas. Esfuérzate por concretarlo. En el amor, resuelves las diferencias con tu pareja y hablarán de un mayor compromiso.
  • Cáncer: Conversarás con alguien con quien te relacionaste laboralmente en el pasado. Esta persona te hará una propuesta muy conveniente. En el amor, alguien que no te olvida volverá a acercarse.
  • Leo: Estás por cerrar un acuerdo, pacto o alianza que perdurará en el tiempo. Tus planes para crecer económicamente se verán realizados. En el amor, no pretendas tener el control de tu relación.
  • Virgo: Llega una oportunidad que te permitirá crecimiento a nivel laboral. Es posible que ejerzas autoridad sobre otros. Si tienes pensado realizar inversiones en bolsa o especular, es el momento.
  • Libra: Estarás muy cerca de alguien que ansía riqueza, pero le falta habilidad para obtenerla. Cuidado que su falta de escrúpulos pueda afectarte. No aceptes propuestas que comprometan tu economía.
  • Escorpio: Cuentas con todas las posibilidades de aterrizar esa idea que tienes en mente. No pierdas tiempo y apuesta por el cambio. Contarás con el dinero para realizar una compra anhelada.
  • Sagitario: Empiezas a recuperarte de un malestar físico que te aquejaba. Vuelve tu fuerza para seguir luchando. Tus ingresos empiezan a mejorar. Ahora debes ahorrar y evitar gastos innecesarios.
  • Capricornio: Se desvela algo que se mantenía oculto. Conocer la verdad de las cosas te permitirá tomar mejores decisiones. En lo personal, mejora la comunicación con esa persona que tanto te ilusiona.
  • Acuario: Ese problema que parecía no tener solución empieza a resolverse casi sin esfuerzo, todo cambia para bien. Invertirás tiempo y dinero en tu apariencia, los resultados favorecerán a tu autoestima.
  • Piscis: El esfuerzo que te ha tomado esa gestión ha valido la pena. Hoy culminas esa labor y recibirás un reconocimiento importante por tu esfuerzo. En lo familiar, vuelve la armonía y la tranquilidad.
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