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Política

Congreso: pedido de facultades legislativas deberá ser revisado por la Comisión de Constitución antes del 22 de septiembre

La comisión presidida por Giannina Avendaño sesionará durante la semana de representación para definir si recomienda otorgar, rechazar o conceder parcialmente las facultades solicitadas por Keiko Fujimori.

Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, decidirá el futuro del pedido de facultades hecho por Keiko Fujimori | Composición: LR.
Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, decidirá el futuro del pedido de facultades hecho por Keiko Fujimori | Composición: LR.
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La cuenta regresiva para que el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori sea evaluado por la Comisión de Constitución ha empezado. La congresista Giannina Avendaño, presidenta de este grupo de trabajo, señaló que la solicitud será debatida en los primeros días de la próxima semana. De acuerdo con el reglamento, el plazo máximo para revisar este tipo de solicitudes, por su carácter de urgencia, es de 15 días hábiles. La fecha límite será este 22 de septiembre.

“Es importante precisar que el pedido de facultades ingresó a la Comisión el uno de septiembre. Los 15 días se cumplen el lunes de la otra semana. (...) Las comisiones están terminando de elaborar sus informes de opinión sobre el pedido de facultades, hemos aceptado la ampliación. (...) El Perú merece un documento sustentado. Si nosotros damos la facultad a cualquier órgano del Estado, somos responsables por lo que se haga con esas facultades”, indicó.

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De esta manera, Avendaño zanjó la polémica luego de que, solo unas horas antes, afirmara que el pedido sería evaluado después de la semana de representación, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre. Ahora, la comisión sesionará durante la semana de representación para aprobar o desaprobar el pedido, según corresponda.

Dependerá de los votos en esta comisión si el pedido de facultades legislativas avanza tal como está hacia el Pleno de Diputados o si es rechazado. En caso se dé este segundo escenario, es probable que se solicite un nuevo pedido de facultades que incorpore las observaciones formuladas por las comisiones legislativas.

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Polémica por los plazos

“Habiendo la posibilidad de que algunos miembros no puedan participar y haya miembros habilitados. Es preferible que la sesión se realice el lunes siguiente a la semana de representación”, había señalado Avendaño durante la sesión de la Comisión de Constitución del pasado 14 de septiembre.

La declaración daba a entender que el informe de la Comisión de Constitución sería debatido recién el 28 de septiembre. Esta fecha excedería los 15 días hábiles que establece el reglamento de la Cámara de Diputados para atender proyectos de ley que tienen carácter de urgencia, como el presente pedido. Sin embargo, Avendaño posteriormente señaló que procederían con la sesión durante la semana de representación.

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El pedido de facultades fue presentado originalmente el 31 de agosto. No obstante, la Cámara de Diputados devolvió el proyecto debido a una razón fundamental: en su presentación no se adjuntó el acta de la sesión del Consejo de Ministros que aprobó el carácter de muy urgente del pedido de delegación de facultades legislativas.

La subsanación se realizó al día siguiente, el 1 de septiembre. Los 15 días hábiles comenzaron a contabilizarse desde el 2 de septiembre y tienen como fecha máxima el 22 de septiembre.

Las comisiones ya votaron sobre el pedido de facultades presentado

Desde la Cámara Baja, las distintas comisiones ya han presentado opiniones favorables y desfavorables sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. En las comisiones presididas por Fuerza Popular o Renovación Popular, los informes fueron favorables, mientras que en los grupos de trabajo presididos por la oposición ocurrió lo contrario.

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Las comisiones que rechazaron informes a favor de otorgar el pedido de facultades o aprobaron informes que recomiendan no concederlas fueron las de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Justicia y Derechos Humanos; Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Trabajo y Seguridad Social; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

Del lado contrario, las comisiones de Desarrollo Agrario; Defensa Nacional y Orden Interno; y Medio Ambiente y Sostenibilidad recomiendan otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría recomienda concederlas de manera parcial.

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