Capturan a agente de seguridad minera y dueño de camioneta usada en cuádruple crimen en Trujillo
Joyce Renato Bereche Maco está vinculado al secuestro del comerciante de oro Jenns Marty Lara Tantaquilla y al asesinato de sus compañeros. Según la investigación, habría cumplido un rol logístico y estaría vinculado a la camioneta usada en el ataque.
Agentes especializados de la Policía Nacional, que llegaron desde otras regiones del país, ejecutaron un operativo en Trujillo y capturaron a Joyce Renato Bereche Maco, señalado por el Ministerio Público como presunto integrante de la organización que habría participado en el secuestro del comerciante de oro Jenns Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el pasado 30 de agosto.
De acuerdo con la investigación fiscal, Bereche Maco habría cumplido un rol logístico en el crimen y estaría vinculado a la camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada durante el secuestro. Su detención forma parte de las diligencias destinadas a identificar a todos los integrantes y determinar qué función habría cumplido cada uno en el hecho.
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Tesis fiscal en caso Trujillo
La Fiscalía sostiene que alrededor de 20 personas habrían participado en distintas etapas de la planificación y ejecución del secuestro. La investigación busca establecer quiénes intervinieron directamente en el ataque, quiénes brindaron apoyo logístico y qué nivel de responsabilidad tuvo cada uno de los presuntos implicados.
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El empresario minero fue posteriormente liberado. Sin embargo, sus cuatro acompañantes fueron asesinados durante el ataque: Christopher García Álvarez, Luis Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.
PNP y Fiscalía investigan
La Policía y el Ministerio Público continúan con las diligencias para ubicar a los demás presuntos integrantes del grupo y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el secuestro y el cuádruple asesinato.
La responsabilidad penal de Bereche Maco y de los demás investigados deberá ser determinada durante el desarrollo de la investigación y el proceso judicial correspondiente.