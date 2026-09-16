HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Al estilo Quero: Álvarez justifica violaciones y Fiscalía destapa operación en Trujillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

El organismo declaró improcedente una resolución previa del Ministerio Público que buscaba evitar la salida de Zoraida Ávalos y canceló su título de fiscal suprema tras cumplir el límite de edad para el cargo.

La Junta Nacional de Justicia dispuso el cese de Zoraida Ávalos al cumplir los 70 años de edad.
La Junta Nacional de Justicia dispuso el cese de Zoraida Ávalos al cumplir los 70 años de edad. | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la salida de Zoraida Ávalos Rivera del cargo de fiscal suprema. La decisión se tomó al aplicar el límite de edad establecido por la Ley de la Carrera Fiscal, según una resolución firmada por el vicepresidente de la institución, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, la cual fue difundida por el portal Infobae.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Disponer el cese por límite de edad de la señora ZORAIDA ÁVALOS RIVERA, en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad", señala el documento.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa misma línea, el organismo dejó sin efecto un intento del Ministerio Público por mantener a la magistrada en funciones, al rechazar el uso de las reglas de jubilación creadas para los empleados públicos generales del Estado y aclarar que esas normas no aplican a los fiscales.

PUEDES VER: Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

lr.pe

“Declarar Improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en la resolución N.° 1630-2026-MP-FN de 8 de junio de 2026, por cuanto a los fiscales no les resulta aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N.° 276”, precisa el texto.

Asimismo, la JNJ señaló que la ley de la carrera fiscal es la única regla válida que ordena la salida obligatoria de los fiscales al llegar a esa edad.

"Toda vez que el cese por límite de edad se encuentra regulado de manera expresa y específica en el artículo 106 de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal", añade el primer artículo.

Como consecuencia de la salida, la institución dispuso retirar la credencial oficial que le permitía ejercer el puesto.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNJ dispone investigar al fiscal superior coordinador del subsistema de extinción de dominio

JNJ dispone investigar al fiscal superior coordinador del subsistema de extinción de dominio

LEER MÁS
Walte Barone: “Nos preocupan los intentos de criminalización a los jueces”

Walte Barone: “Nos preocupan los intentos de criminalización a los jueces”

LEER MÁS
JNJ convoca a otro concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

JNJ convoca a otro concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025