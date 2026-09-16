Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

La Junta Nacional de Justicia dispuso el cese de Zoraida Ávalos al cumplir los 70 años de edad. | Foto: Andina

La Junta Nacional de Justicia dispuso el cese de Zoraida Ávalos al cumplir los 70 años de edad. | Foto: Andina

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la salida de Zoraida Ávalos Rivera del cargo de fiscal suprema. La decisión se tomó al aplicar el límite de edad establecido por la Ley de la Carrera Fiscal, según una resolución firmada por el vicepresidente de la institución, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, la cual fue difundida por el portal Infobae.

“Disponer el cese por límite de edad de la señora ZORAIDA ÁVALOS RIVERA, en el cargo de Fiscal Supremo, a partir del 14 de junio de 2026, fecha en la que cumplió setenta (70) años de edad", señala el documento.

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En esa misma línea, el organismo dejó sin efecto un intento del Ministerio Público por mantener a la magistrada en funciones, al rechazar el uso de las reglas de jubilación creadas para los empleados públicos generales del Estado y aclarar que esas normas no aplican a los fiscales.

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“Declarar Improcedente lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en la resolución N.° 1630-2026-MP-FN de 8 de junio de 2026, por cuanto a los fiscales no les resulta aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 35 del Decreto Legislativo N.° 276”, precisa el texto.

Asimismo, la JNJ señaló que la ley de la carrera fiscal es la única regla válida que ordena la salida obligatoria de los fiscales al llegar a esa edad.

"Toda vez que el cese por límite de edad se encuentra regulado de manera expresa y específica en el artículo 106 de la Ley N.° 30483, Ley de la Carrera Fiscal", añade el primer artículo.

Como consecuencia de la salida, la institución dispuso retirar la credencial oficial que le permitía ejercer el puesto.