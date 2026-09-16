Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos: Senado aprueba su primer viaje como presidenta

El Pleno del Senado aprobó este miércoles 16 de septiembre la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Estados Unidos entre el 21 y el 25 de septiembre, en su primera gira internacional desde que asumió el cargo. La votación se realizó con 34 votos a favor, 12 en contra y 3 en abstención.

El pedido fue debatido en la sesión ordinaria del hemiciclo, convocada para las 2:30 p. m. La autorización permitirá a la mandataria trasladarse a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla del 21 al 28 de septiembre. Se trata del primer viaje al exterior de Fujimori desde que juró como presidenta, el pasado 28 de julio.

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