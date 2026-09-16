Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

MANO DERECHA DE LÓPEZ ALIAGA INVOLUCRADO EN GRAVE DENUNCIA POR VIOLENCIA SEXUAL | FUERTE Y CLARO

Política

Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos: Senado aprueba su primer viaje como presidenta

Con el respaldo del Senado, la mandataria participará en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde sostendrá una reunión con António Guterres y visitará la Bolsa de Valores.

Con 34 votos a favor se aprobó viaje de Fujimori a Estados Unidos. Foto: Presidencia
Con 34 votos a favor se aprobó viaje de Fujimori a Estados Unidos. Foto: Presidencia
google iconLa República en Google

El Pleno del Senado aprobó este miércoles 16 de septiembre la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Estados Unidos entre el 21 y el 25 de septiembre, en su primera gira internacional desde que asumió el cargo. La votación se realizó con 34 votos a favor, 12 en contra y 3 en abstención.

El pedido fue debatido en la sesión ordinaria del hemiciclo, convocada para las 2:30 p. m. La autorización permitirá a la mandataria trasladarse a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla del 21 al 28 de septiembre. Se trata del primer viaje al exterior de Fujimori desde que juró como presidenta, el pasado 28 de julio.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo…

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

Rústica Hotel Pachacamac

Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

PRECIO

S/ 189.00
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 14 de septiembre de 2026

Por Carlin | 14 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delegación de facultades: Comisión de Economía rechaza pedido pese a intento del fujimorismo

FC Barcelona vs Racing Santander EN VIVO: minuto a minuto y transmisión del partido

Gobierno busca tipificar como delito el peligro en servicios turísticos y el uso irregular de vehículos tubulares

Política

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Papa León XIV recolectó firmas en Trujillo para crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Comisión de Modernización aprueba informe que concluye otorgar en parte la delegación de facultades

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos: Senado aprueba su primer viaje como presidenta

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Papa León XIV recolectó firmas en Trujillo para crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación