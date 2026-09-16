Buenas noticias | PlayStation realizará un pago a diversos usuarios en EE.UU.: Conoce quiénes serán los beneficiarios en septiembre

Una gran noticia para usuarios de PlayStation en Estados Unidos debido a que podrían recibir una compensación de parte de Sony; sin embargo, debes saber que este pago no será en efectivo. La compañía acordó resolver una demanda colectiva por US$7,85 millones, que está relacionada a acusaciones de prácticas anticompetitivas en el mercado de videojuegos.

Cabe mencionar que la demanda indica que la compañía habría limitado la posibilidad de comprar determinados títulos mediante otros mercados digitales, lo que obligó a los consumidores a utilizar PlayStation Store y, según la acusación, pagar precios más altos.

¿Quiénes podrán recibir la compensación de Sony?

Si quieres formar parte del acuerdo, todos los consumidores tendrán que cumplir diversos requisitos específicos. Inicialmente, tienen que ser personas vivas que residan en EE. UU. o sus territorios. Además, deben haber comprado alguno de los videojuegos digitales incluidos en el acuerdo a través de PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

Aquellos usuarios que cumplen con las condiciones tendrán que haber recibido una notificación por correo. La compensación estará relacionada con las compras realizadas durante el periodo establecido, luego de que Sony dejara de vender determinados cupones específicos de juegos que podían utilizarse en tiendas digitales.

¿Cuánto dinero recibirán cada uno de los usuarios de PlayStation?

De acuerdo con el medio Independent, aún no se sabe cuánto recibirá exactamente cada integrante de la demanda colectiva. No obstante, el acuerdo posee un fondo total de US$7,85 millones, pero hasta una cuarta parte de esa cantidad podría destinarse a honorarios de abogados, impuestos y otros gastos administrativos.

En este sentido, el dinero restante se repartirá de manera equitativa entre los miembros elegibles del acuerdo. Por ello, se espera que cada usuario reciba probablemente unos pocos dólares, que tendrán que ser depositados automáticamente en su billetera de PlayStation Network.

¿Cuándo podrías recibir la compensación?

Los créditos no se distribuirán hasta que se complete el proceso judicial y la audiencia de aprobación definitiva está prevista para el 15 de octubre del 2026 y, una vez aprobado el acuerdo, los usuarios que cumplan con ciertas condiciones podrán recibir la compensación que les corresponde.