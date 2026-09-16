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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 16 de setiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en el continente sudamericano y europeo.

Corinthians, Barcelona y Gremio juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Libertadores/LaLiga/Serie A/composición LR
Corinthians, Barcelona y Gremio juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Libertadores/LaLiga/Serie A/composición LR
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Los partidos de este miércoles 16 de setiembre resaltan los encuentros en LaLiga española, Europa League y torneos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este miércoles continúa la sexta jornada en el campeonato español. El duelo más atractivo será el de Barcelona vs Racing Club. En la Copa Libertadores, LDU Quito vs Palmeiras y Corinthians vs Estudiantes de La Plata afrontan los duelos de vuelta por los 4tos de final. Por el lado de la Copa Sudamericana, Atlético-MG y Santos jugarán por el pase a semifinales.

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lr.pe

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Atlético de Madrid vs Osasuna
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Deportivo de A Coruña vs Sevilla
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Barcelona vs R. Racing Club
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Levante vs Athletic Club
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Europa League HOY

  • Aarat-Armenia vs Sparta Praga
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Omonia vs Celta de Vigo
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • AC Milan vs Benfica
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Anderlecht vs Lyon
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bayer Leverkusen vs Celje
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • H. Beer Sheva vs Dinamo Zagreb
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Olympiacos vs Jagiellonia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sturm Graz vs Stade Rennais
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Sunderland vs AZ Alkmaar
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • LDU Quito vs Palmeiras
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Corinthians vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Atlético-MG vs Santos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Guabirá vs Aurora
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Nacional Potosí vs Always Ready
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Blooming vs Universitario de Vinto
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Botafogo vs Gremio
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Once Caldas vs Tolima
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Inter Bogotá vs Atlético Nacional
  • Hora: 8.20 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos del Torneo Clausura de Venezuela HOY

  • Portuguesa vs Estudiantes de Mérida
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Monagas vs Zamora
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Trujillanos vs Rayo Zuliano
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: FUTVE
  • Metropolitanos vs Caracas
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: FUTVE
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