Líneas del Metro de Lima y trenes en el interior: las obras viales que anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación

Destacan la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6. | Foto: Andina/Composición LR

Destacan la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6. | Foto: Andina/Composición LR

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La presidenta Keiko Fujimori anunció durante su primer mensaje a la Nación una serie de proyectos ferroviarios y de transporte masivo que, según indicó, serán parte de las metas de su gestión para mejorar la conectividad en Lima y regiones. Entre ellos destacan la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, la implementación de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca.

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