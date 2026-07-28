Líneas del Metro de Lima y trenes en el interior: las obras viales que anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación
La presidenta anunció un paquete de proyectos ferroviarios y de transporte masivo que contempla ampliar la red de metro y conectar Lima con ciudades del norte y sur del país.
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La presidenta Keiko Fujimori anunció durante su primer mensaje a la Nación una serie de proyectos ferroviarios y de transporte masivo que, según indicó, serán parte de las metas de su gestión para mejorar la conectividad en Lima y regiones. Entre ellos destacan la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, la implementación de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca.
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