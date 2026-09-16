Una fotografía cambió su rumbo. La peruana Luciana Tenorio (37) estaba por terminar la carrera de Arquitectura, en 2012, cuando un amigo le envió la imagen de una estación análoga de Marte en el desierto de Utah, espacio que busca simular las condiciones de vida en el planeta rojo para preparar futuras misiones espaciales humanas. “Como arquitecta, lo primero que pregunté fue por qué solo había una ventana en toda la base”, recuerda.

Su curiosidad la llevó a cuestionarse si había arquitectos involucrados en el sector espacial. Fue así que, al año siguiente, postuló a una convocatoria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para ser parte de la misión en Utah y terminó siendo invitada para viajar con las tripulaciones de Perú y Boeing en Estados Unidos.

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Desde entonces, su camino la ha llevado a especializarse en la ingeniería aeroespacial, llegando a trabajar en proyectos vinculados con NASA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Desde hace 10 años vive en el país asiático, pero en las próximas semanas tomará un vuelo de Tokio a Lima para compartir su experiencia en el TEDxLima 2026, evento que se realizará el 3 de octubre en la Universidad de Lima.

Luciana Tenorio será speaker en el TEDxLima 2026

De diseñar ciudades a pensar cómo vivir fuera de la Tierra

Como arquitecta recién egresada, Luciana trabajó en proyectos vinculados a urbanismo y vivienda, pero su estadía en Utah marcó un punto de quiebre en sus aspiraciones. “A raíz de esa experiencia, que fue como una simulación de trabajo en el invernadero de la estación, comencé los siguientes años a meterme un poco más y más en el tema”, contó.

Empezó buscando cursos o especializaciones que conecten el sector espacial y la arquitectura. Al mismo tiempo, revisó estudios sobre técnicas de tecnología espacial, como la impresión 3D y el origami, que permiten la fabricación de estructuras inteligentes, ligeras y flexibles que cambian de forma de manera automática.

En 2018, participó en el proyecto Marsha, un diseño ganador de un hábitat vertical impreso en 3D para la superficie de Marte. La iniciativa fue creada por la firma de arquitectura AI Space Factory para el concurso 3D-Printed Habitat Challenge de la NASA. El concurso, según contó, estuvo enfocado en identificar el material perfecto para construir hábitats en Marte impresos en 3D. Su grupo ganó con una propuesta que permitía mezclar un cultivo con regolito marciano (capa de polvo y roca fragmentada) en la superficie de Marte y generar muestras de concreto.

Viaje a otro continente

Su primer acercamiento con una entidad del mundo espacial como la NASA motivó sus aspiraciones; pero, a la vez, mientras iba conociendo más sobre el tema, notó que necesitaba obtener conocimiento más especializado. “Sentí que no llegaba a cubrir ciertas áreas de ingeniería que necesitaba manejar si quería seguir desarrollándome en este rubro”, pensó.

La necesidad de aprender más la empujó en 2019 a iniciar un doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Tokio, en Japón, país que cuenta con varios laboratorios dedicados al tema. Durante sus estudios de postgrado, Luciana trabajó de la mano con el Ministerio de Tecnología de Japón y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), entidades que financiaron parte del doctorado.

Con la JAXA, trabajó en propuestas para desarrollar hábitats que pudieran ser transportados desde la Tierra ocupando el menor espacio posible y luego desplegarse en la Luna. La idea contemplaba aprovechar zonas subterráneas y túneles de lava como protección frente a meteoritos y radiación. Para ello, su equipo diseñó estructuras plegables inspiradas en patrones de origami, como el Miura, capaces de viajar compactadas dentro de un cohete y alcanzar unos 20 metros de extensión una vez desplegadas.

El proyecto demandó varios años de pruebas y simulaciones. Tenorio participó durante tres años y continuó uno más en publicaciones científicas y congresos internacionales. Con financiamiento de la agencia espacial, el equipo construyó un modelo a escala de aproximadamente dos metros, actualmente exhibido en la Universidad de Tokio, que fue sometido a pruebas de presión para comprobar si los cálculos y simulaciones realizados en computadora funcionaban también en condiciones físicas.

Conviviendo con la incertidumbre

Para Luciana, una de las mayores lecciones de su paso por estas experiencias ha sido aprender a convivir con la incertidumbre. “Fueron etapas constantes de prueba y error porque trabajamos en un campo donde aún hay muchas preguntas que nadie sabe aún responder”, explicó. Esa falta de certezas, agregó, puede ser difícil, pero también es lo que alimenta la curiosidad y obliga a buscar nuevas soluciones.

Su transición de la arquitectura a la ingeniería aeroespacial fue, en ese sentido, como aprender un nuevo idioma. Tuvo que familiarizarse con conceptos y métodos que no formaban parte de su formación inicial, al mismo tiempo que enfrentaba otro gran cambio: mudarse de Perú a Japón, adaptarse a una cultura distinta y desarrollar su carrera en un entorno más técnico y estructurado.

Tenorio también encontró diferencias entre los proyectos vinculados con NASA y aquellos desarrollados junto a la JAXA. Mientras que en las investigaciones relacionadas con NASA tuvo mayor espacio para la exploración académica y creativa, en Japón encontró procesos más rigurosos, aunque con posibilidades de experimentar con soluciones como los patrones de origami aplicados a estructuras espaciales.

Esa combinación entre creatividad y ciencia terminó convirtiéndose en uno de los aspectos que más valora de su trayectoria. Sus proyectos han reunido a arquitectos, físicos, químicos, astrobiólogos, ingenieros en robótica e incluso músicos. Para ella, los resultados más interesantes aparecen precisamente cuando disciplinas aparentemente distantes se encuentran y comienzan a trabajar juntas. “Hay carreras muy distintas y generan esa sinergia. Esto creo que es la parte más interesante”, anotó.

Presente en el TEDxLima 2026

Luciana Tenorio lleva 10 años viviendo en Japón. En ese trayecto, ha realizado trabajos junto al reconocido arquitecto Kengo Kuma en proyectos vinculados con origami e impresión 3D, y también colaboró con JAXA y profesores de su laboratorio en investigaciones aeroespaciales. Sin embargo, reconoce que durante años le resultó difícil encontrar un espacio profesional que integrara de manera plena sus dos campos: la arquitectura y la ingeniería aeroespacial.

Actualmente, trabaja como consultora para los laboratorios de Diseño del Futuro de la japonesa PwC. Su labor se centra en investigar tecnologías emergentes, aplicar metodologías de diseño avanzadas, así como contribuir en la creación de prototipos y pruebas, y colaborar al mismo tiempo con equipos multidisciplinarios para abordar desafíos complejos en diversos sectores, como construcción, ambiente y espacial.

Con todo este aprendizaje, Luciana volverá el próximo 3 de octubre a la capital peruana para participar como speaker en el TEDxLima 2026 que se realizará en la Universidad de Lima. Además de compartir su experiencia, espera dejar dos grandes mensajes: la magia de la innovación al unir dos cosas aparentemente opuestas y el trabajo paciente y de constancia que hay detrás de cada acierto.

“Yo vengo de dos caras que se podrían ver como muy distintas, pero es justo ahí donde nace la innovación. A veces nos encasillamos en un sector, pero lo rico está en salir y ver cómo converges con otra área. Y el otro mensaje está relacionado con el nombre de mi charla que se llama ‘259 y 258 errores’, porque en todas las presentaciones que he hecho siempre hablo de la ganadora, pero nunca de las fallas. Esta vez sí quiero hacerlo porque sin esos errores no llegas a la solución”, finalizó.