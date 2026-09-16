FC Barcelona vs Racing Santander EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de LaLiga de España
El enfrentamiento por la sexta jornada de LaLiga española entre los equipos de Barcelona y Racing Santander se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou.
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FC Barcelona vs Racing Santander EN VIVO juegan HOY miércoles 16 de diciembre, desde las 2.30 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la victoria en calidad de visita por 4-2 ante Levante, el cuadro ‘culé’ jugará su próximo duelo del campeonato español contra Racing Santander ante su público. En cuanto al conjunto ‘verdiblanco’, superó por 2-1 a Alavés y actualmente se encuentra a mitad de tabla.
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Horarios por país del partido Barcelona vs Racing Santander
El duelo entre Barcelona y Racing Santander se disputará este miércoles 16 de septiembre, desde las 2.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.
- España: 9.30 p. m.
Canal para ver Barcelona vs Racing Santander
El partido entre Barcelona y Racing Santander, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega el Barcelona vs Racing Santander
Barcelona y Racing Santander disputarán este encuentro en el estadio Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.
Pronóstico de Barcelona vs Racing Santander
Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Barcelona sobre Racing Santander.
- Betsson: gana Barcelona (1,06), empate (11,50), gana Racing Santander (33,00)
- Betano: gana Barcelona (1,10), empate (13,00), gana Racing Santander (26,00)
- Bet365: gana Barcelona (1,06), empate (14,00), gana Racing Santander (23,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,08), empate (16,00), gana Racing Santander (34,00)
- Caliente: gana Barcelona (1,07), empate (13,50), gana Racing Santander (31,00)
- Doradobet: gana Barcelona (1,07), empate (12,00), gana Racing Santander (26,00).
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Alineaciones Barcelona vs Racing Santander: posibles formaciones
- Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Olmo, Pedri; Yamal, Adeyemi y Raphinha.
- Racing Santander: Agirrezabala; Mantilla, Belocian, Pedro Felipe, Salinas; Martín, Prati, Luque, Vicente, Canales y Zabiri.
Últimos partidos de Barcelona
- Levante 2-4 Barcelona | 13.09.26
- Barcelona 5-1 Feyenoord | 9.09.26
- Valencia 0-5 Barcelona | 6.09.26
- Barcelona 5-2 Rayo Vallecano | 31.08.26
- Barcelona 2-0 Athletic Club | 27.08.26
Últimos partidos de Racing Santander
- Racing Santander 2-1 Alavés | 12.09.26
- Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander | 5.09.26
- Racing Santander 3-2 Elche | 28.08.26
- Getafe 1-0 Racing Santander | 23.08.26
- Racing Santander 2-2 Villarreal | 16.08.26