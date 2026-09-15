Keiko Fujimori y su 'minigabinete': Poder Ejecutivo oficializa creación de Secretaría Estratégica Presidencial

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El Poder Ejecutivo alista una nueva oficina. Se trata de la Secretaría Estratégica Presidencial, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 122-2026 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Además, la misma norma establece la creación de una Comisión Consultiva para el Despacho Presidencial y una Oficina General de Difusión y Prensa. Keiko Fujimori alista así un 'ala alterna' a su gabinete ministerial. La diferencia es que los pesos y contrapesos para esta nueva institución no están claramente establecidos.

De acuerdo con el decreto, esta Secretaría concentra el seguimiento y la coordinación de la agenda de Gobierno directamente desde la Presidencia: propone la Política General de Gobierno y articula la coherencia de las políticas públicas en conjunto con la PCM, da seguimiento a las prioridades del Ejecutivo y, para ello, puede exigir información y acceso a datos a cualquier ministerio, organismo público, gobierno regional o gobierno local. Además, asesora en comunicación estratégica de Gobierno, coordina el despliegue territorial de la presidenta y articula con la PCM en materia de destrabe administrativo y transformación digital. En esencia, duplica —desde la Presidencia— buena parte del rol articulador que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo asigna tradicionalmente a la PCM.

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El decreto otorga a la Secretaría Estratégica Presidencial la facultad de exigir información a cualquier ministerio, gobierno regional o gobierno local, bajo responsabilidad de quien no cumpla con dicha disposición. Sin embargo, no establece ningún mecanismo específico de control sobre su trabajo. A diferencia de los ministros, el nuevo secretario podría verse respaldado por este vacío, pese a tener una influencia considerable en el manejo político del Gobierno.

Al respecto, Gerardo Távara, abogado y analista político, considera que esta nueva Secretaría podría concentrar un equipo que eluda los controles a los que sí están sujetos los ministros de Estado.

"Yo tengo la impresión de que a través de este decreto se busca reducir las responsabilidades y atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros para otorgarlas directamente a la Presidencia de la República. Esto me parece peligroso, los ministros están sujetos al control del Congreso de la República. Creo que lo que se busca en este caso es darle a la presidenta una especie de poder que excede la Constitución para eludir las responsabilidades que tienen los ministros", señaló a este medio.

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Nombres voceados

Días atrás, el semanario 'Hildebrandt en sus Trece' señaló que una de las voces rumoreadas para ocupar este nuevo espacio técnico es el empresario y exministro fujimorista José Chlimper. Horas después, la propia presidenta confirmó que Chlimper ha sido invitado a formar parte de un equipo de entre cinco y seis profesionales que trabajarían dentro de la institución.

"Le he hecho la invitación y él ha respondido positivamente. Son cargos ad honorem, serán entre 5 a 6 personas y, si son más, maravilloso. Estoy convocando a personas con experiencia en el Estado y que logren mecanismos de eficiencia. No serán funcionarios públicos, pero me ayudarán a tener un mapeo de cómo funciona el Estado. Ellos informarán constantemente", indicó a RPP.

Chlimper fue parte de la trama del caso Lava Jato y fue acusado de ser una pieza en el presunto esquema de lavado de dinero de la organización fujimorista. Además, se le recuerda por su vínculo con la denominada 'Ley Chlimper', una normativa aprobada durante su gestión como ministro de Agricultura que otorgaba beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras.

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De acuerdo con el registro de visitas del Poder Ejecutivo, el empresario acudió al Despacho Presidencial el pasado 14 de septiembre.

Otras dos figuras ligadas al fujimorismo visitaron el Despacho Presidencial ese mismo día: Ana Herz y Héctor Flores León. La primera fue detenida preliminarmente junto con Pier Figari y otros colaboradores de Fujimori como parte del Caso Cócteles. La Fiscalía sostenía que ambos formaban parte del núcleo que rodeaba a Fujimori. Para buscar su versión sobre su visita —y si es que estaba vinculada con ser parte de la nueva secretaría anunciada—, este diario intentó comunicarse con Herz. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

Flores León, por su lado, fue contratado en el pasado por Fuerza Popular, cobrando más de S/2 millones entre 2020 y 2021. Además, era cercano al fallecido excongresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García.

Fuentes señalaron a este diario que otro de los nombres voceados para ser parte de esta nueva secretaría es Lizbeth Maceda. Desde el 13 de agosto, Maceda es asesora de Gabinete de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Entre julio y agosto de 2026, Maceda registra once reuniones con Keiko Fujimori en el despacho presidencial.