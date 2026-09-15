El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó nuevas reglas para identificar llamadas y mensajes comerciales con el prefijo 500, facilitando su reconocimiento por parte de los usuarios. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó nuevas reglas para identificar llamadas y mensajes comerciales con el prefijo 500, facilitando su reconocimiento por parte de los usuarios. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó nuevas reglas para identificar las llamadas y mensajes de texto con fines comerciales y publicitarios. Desde la entrada en vigencia de la norma, estas comunicaciones deberán utilizar una numeración específica que permitirá a los usuarios reconocerlas antes de atender una llamada o revisar un mensaje.

La medida establece que el prefijo 500 será utilizado para llamadas y mensajes destinados a ofrecer productos o servicios. La numeración tendrá nueve dígitos, comenzará con 500 y podrá emplearse tanto desde líneas móviles como fijas. Los operadores de telecomunicaciones tendrán un plazo máximo de 180 días calendario para adecuarse a estas disposiciones.

TE RECOMENDAMOS ¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación contra general de la PNP por enviar policías a su casa para realizar labores domésticas

Prefijo 500 será obligatorio para llamadas y mensajes comerciales: así podrás identificarlos

El nuevo sistema permitirá distinguir las comunicaciones comerciales mediante el número que aparecerá en el teléfono del usuario. Cuando una llamada o mensaje tenga una numeración que empiece con 500, se podrá identificar que se trata de una comunicación con fines comerciales o publicitarios, lo que permitirá decidir si se desea atenderla o leer su contenido.

El MTC también dispuso que esta numeración se muestre completa al receptor y que no sea reemplazada por otra serie para este tipo de comunicaciones. Las nuevas reglas incluyen además obligaciones para que las llamadas y mensajes comerciales puedan ser identificados y rastreados mediante las redes de telecomunicaciones. El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una infracción muy grave.

Operadores tendrán 180 días para adecuarse a la nueva numeración de llamadas publicitarias

Los operadores de telefonía dispondrán de un máximo de 180 días calendario, contados desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo, para implementar las disposiciones relacionadas con la serie 500. Durante este periodo deberán realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las nuevas reglas de identificación.

El MTC evaluará posteriormente el funcionamiento de esta numeración. Para ello, contará con un plazo de 18 meses y analizará si corresponde mantener el prefijo 500, modificarlo o establecer condiciones adicionales. Además, el ministerio y las empresas operadoras deberán desarrollar acciones de difusión para informar a la ciudadanía sobre el nuevo sistema y facilitar el reconocimiento de las comunicaciones comerciales.