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Sociedad

Temblor en Perú hoy, miércoles 16 de septiembre: dónde fue y cuál fue el epicentro, según el IGP

Conoce dónde tembló hoy en Perú y consulta los últimos reportes de sismos del IGP este miércoles 16 de septiembre, con epicentro, magnitud, profundidad y hora de cada sismo.

Temblor en Perú hoy, miércoles 16 de septiembre: dónde fue y cuál fue el epicentro, según el IGP
Temblor en Perú hoy, miércoles 16 de septiembre: dónde fue y cuál fue el epicentro, según el IGPFoto: Andina/Composición LR
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Los sismos registrados hoy, miércoles 16 de septiembre, son monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Consulta en esta cobertura dónde tembló, cuál fue el epicentro y qué magnitud tuvo cada movimiento reportado durante la jornada en el territorio nacional.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 16 de septiembre de 2026

12:57
16/9/2026

Perú mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica

El Instituto Geofísico del Perú cuenta con herramientas de observación de la actividad sísmica. Entre ellas se encuentra PerúSísmico, plataforma que permite consultar eventos por región, fecha, magnitud y profundidad.

07:12
16/9/2026

¿Cuál fue el último sismo en Perú registrado por el IGP?

El último sismo en Perú se registró esta madrugada a la 1.38 a. m. en Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú.

Magnitud: 3.5

Profundidad: 16km

Latitud: -16.40

Longitud: -71.58 I

ntensidad: II-III Arequipa

Referencia: 5 km al O de Arequipa, Arequipa - Arequipa

07:10
16/9/2026

¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?

En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación. Más información aquí.

07:10
16/9/2026

Bienvenidos

Buenos días, lectores de La República, bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de las últimas noticias sobre sismos en el Perú.

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