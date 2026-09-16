Temblor en Perú hoy, miércoles 16 de septiembre: dónde fue y cuál fue el epicentro, según el IGP
Conoce dónde tembló hoy en Perú y consulta los últimos reportes de sismos del IGP este miércoles 16 de septiembre, con epicentro, magnitud, profundidad y hora de cada sismo.
Los sismos registrados hoy, miércoles 16 de septiembre, son monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Consulta en esta cobertura dónde tembló, cuál fue el epicentro y qué magnitud tuvo cada movimiento reportado durante la jornada en el territorio nacional.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 16 de septiembre de 2026
Perú mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica
El Instituto Geofísico del Perú cuenta con herramientas de observación de la actividad sísmica. Entre ellas se encuentra PerúSísmico, plataforma que permite consultar eventos por región, fecha, magnitud y profundidad.
¿Cuál fue el último sismo en Perú registrado por el IGP?
El último sismo en Perú se registró esta madrugada a la 1.38 a. m. en Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú.
Magnitud: 3.5
Profundidad: 16km
Latitud: -16.40
Longitud: -71.58 I
ntensidad: II-III Arequipa
Referencia: 5 km al O de Arequipa, Arequipa - Arequipa
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación. Más información aquí.
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