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Fiscalía inicia investigación contra general de la PNP por enviar policías a su casa para realizar labores domésticas

El Ministerio Público realizó diligencias en la Dirección de Bienestar de la PNP, recabando documentos y testimonios relacionados con estos presuntos hechos durante la gestión de Pareja García.

Las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, buscan determinar si hubo peculado de uso durante su gestión en la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía.
Las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, buscan determinar si hubo peculado de uso durante su gestión en la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía. | Foto: Difusión
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La Fiscalía inició una investigación preliminar contra el general PNP Gustavo Adolfo Pareja García, por el presunto uso de personal policial para realizar labores domésticas en beneficio suyo y de su esposa. La pesquisa está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro y busca determinar si estos hechos configuran el delito de peculado de uso.

El caso fue difundido mediante un reportaje que presentó Willax con chats atribuidos a la esposa del oficial y testimonios sobre actividades del hogar como lavar platos, tender camas, preparar alimentos, limpiar ambientes y recoger ropa de lavandería. Los hechos habrían ocurrido durante la gestión de Pareja García al frente de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía (Dirbap).

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Fiscalía realiza diligencia en la Dirección de Bienestar de la PNP por presunto peculado de uso

Como parte de las primeras acciones de la investigación, el Ministerio Público realizó una diligencia de exhibición y recojo de documentos en la sede de la Dirección de Bienestar y Apoyo a la Policía. La actuación fue encabezada por el fiscal provincial José Caballero Miranda, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

En el procedimiento también participó el fiscal adjunto Víctor Vidal Fernández. El equipo fue recibido por el actual jefe de la Dirección de Bienestar de la PNP, general PNP Antero Rosendo Mejía Escajadillo, quien entregó la documentación solicitada. La información será evaluada junto con las demás diligencias para establecer si se emplearon recursos o trabajadores policiales en actividades ajenas al servicio.

Chats y testimonios señalan presuntas labores domésticas realizadas por personal policial

El reportaje difundió conversaciones de WhatsApp atribuidas a la esposa del general, con pedidos relacionados con alimentos y otras tareas personales. Entre los mensajes mostrados aparece una solicitud para preparar pan con queso y una bebida, además de comida para su esposo. Otro intercambio alude a una permanencia de la mujer en la sede de la Dirección de Bienestar y a la petición de restringir el ingreso a una habitación.

Asimismo, testimonios recogidos en el informe periodístico señalaron que trabajadores policiales habrían sido destinados a realizar tareas domésticas, entre ellas lavar platos, tender camas, limpiar lunas y efectuar labores en un domicilio particular. También se mencionaron órdenes de servicio por S/6000 y S/7500 relacionadas con limpieza y desinfección del área logística de la Dirbap, cuyo uso será materia de verificación fiscal. Pareja García negó que agentes acudieran a su vivienda para realizar labores domésticas y afirmó desconocer los mensajes difundidos. La investigación deberá establecer la veracidad de los hechos y las eventuales responsabilidades.

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