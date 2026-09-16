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Sociedad

Agencia de turismo deja sin viaje de promoción a escolares de colegio en Ate: padres denuncian pérdida de más de S/31.000

Los padres denunciaron que la agencia de viajes, dirigida por Anllela Huancas y Edwin López, tomó S/32.300 sin proporcionar servicios tras efectivizar el pago por alumno de S/1.250.

Más de 31 escolares del colegio San Isidro Labrador en Huaycán fueron víctimas de una estafa que anuló su viaje de promoción a Tarapoto. Los padres exigen justicia.
Más de 31 escolares del colegio San Isidro Labrador en Huaycán fueron víctimas de una estafa que anuló su viaje de promoción a Tarapoto. Los padres exigen justicia.Foto: composición LR/Difusión
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Más de 31 escolares de quinto de secundaria del colegio San Isidro Labrador, en Huaycán, distrito de Ate, se quedaron sin viaje de promoción a Tarapoto tras ser víctimas de estafa. Los padres de familia acusan a la dueña de la agencia Guerrero Tours, Anllela Erlinda Huancas Sangama y su pareja, Edwin López Guerrero, de apoderarse de un total de S/32.300.

A pocos días de partir hacia su destino, la junta directiva descubrió el engaño al no recibir respuesta de la empresa de turismo y notar que su cuenta de TikTok había sido puesta en modo privado, a pesar de haber cumplido con el pago total de las cuotas acordadas.

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“Tuvimos una reunión virtual a las 10.00 p. m. y nos dijeron que el tours no les contestaba desde hace una semana. La presidenta del aula (encargada de ver este tema) no quiere dar la cara, pero nosotras estamos aquí por nuestros hijos. Hay muchos papás que han hecho todo lo posible por juntar el dinero para el viaje de los niños”, indicó una de las madres afectadas a ATV Noticias.

Padres de familia habrían pagado más de S/1.200 por alumno para viaje a Tarapoto

De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, el costo total del viaje de cinco días a Tarapoto ascendía a S/1.250 por estudiante. Estos pagos se efectivizaron a través de transferencias y aplicaciones como Yape, figuran en su mayoría a nombre de Anllela Huancas Sangama.

Como la contratación se gestionó de forma virtual, algunos familiares cuestionaron la falta de una reunión presencial con la empresa antes de entregar el dinero. Además, expresaron sospechas sobre la validez del contrato tras detectar inconsistencias en la firma y la ausencia de información clara para verificar las reservas de pasajes y hospedaje.

“La delegada ha contactado con este señor y dónde se ha visto hacer un contrato de manera virtual. La señora no conoce a la persona con la que ha hecho el contrato. Habiendo tantas estafas en redes sociales cómo es posible que haya procedido así”, indicó uno de los padres afectados.

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Empresa de viajes ya había prestado servicios anteriormente al colegio

Según manifestó la presidenta de la junta directiva del salón, la decisión de contratar a la empresa se basó en los buenos antecedentes del año anterior, cuando prestó servicios al colegio sin inconvenientes. Sin embargo, la comunicación se cortó abruptamente una semana antes de la partida, momento en que los padres solicitaron los boletos de avión y la distribución del hospedaje, sin recibir respuesta alguna por parte del representante.

“Nosotros elegimos a esa empresa de tours porque el año pasado el colegio ya lo había elegido y le habían ido muy bien. Yo tengo las conversaciones. La última vez que hablé con él fue hace una semana y le pedí los boletos del vuelo, al igual que la distribución del hotel, pero ya no contestó”, sentenció.

Los padres de familia piden a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Fiscalía buscar a los responsables del caso y recuperar el dinero destinado al viaje de promoción.

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